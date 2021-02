Der FCB steht nach dem 2:6-Debakel gegen Winterthur in der Bringschuld. Am Samstag gastiert Lausanne in Basel.

Legende: Durchläuft eine schwere Zeit als FCB-Trainer Ciriaco Sforza. Keystone

Es gab Zeiten, da zitterten die Knie des Gegners beim Einlaufen in den St. Jakob-Park. Zeiten, in denen stolze Basler den Gästen die Bälle nur so um die Ohren knallten. Damals war der FCB eine Heimmacht und sein Stadion eine uneinnehmbare Festung.

Diese Zeiten sind vorbei. Von den letzten 5 Ligaspielen im «Joggeli» gewann das Heimteam kein einziges – 3 Remis und 2 Niederlagen setzte es ab. Und im Cup, da kassierte Basel am vergangenen Mittwoch bekanntlich eine 2:6-Ohrfeige vom unterklassigen Winterthur.

Widmer und Xhaka verletzt – Stocker angeschlagen

Danach wurde FCB-Trainer Ciriaco Sforza von Fans und Medien angezählt. Kann ein Coach eine solche Blamage – nicht wenige sprachen gar von einer Schande – überstehen? Ja. Sforza steht auch am Samstag gegen Lausanne-Sport wieder an der Seitenlinie, mit Rückendeckung von VR-Präsident Bernhard Burgener.

Personell wird der 50-jährige Übungsleiter allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen können. Im Gegenteil: Amir Abrashi, Jorge, Yannick Marchand, Andrea Padula, Kaly Sene, Julian von Moos, Silvan Widmer und Taulant Xhaka – sie alle fehlen verletzt. Zudem sind Afimico Pululu, Ricky van Wolfswinkel und Valentin Stocker angeschlagen.

Sforza: Drei Faktoren zum Erfolg

Die Stimmung im Team sei nach dem Achtelfinal-Out im Cup nicht bestens, «aber das ist normal», so Sforza an der Medienkonferenz am Freitag. Er hege auch nicht die Absicht, sein Konzept nun über den Haufen zu werfen. Stattdessen verlange er von seinen Spielern drei Dinge: mehr Leidenschaft, mehr Laufbereitschaft und ein besseres Zweikampfverhalten.

So soll es dann auch mit der Mission Wiedergutmachung und dem 1. Super-League-Dreier im «eigenen Wohnzimmer» seit dem 9. Dezember 2020 (4:2 gegen Sion) klappen. Da könnte Gegner Lausanne-Sport gerade recht kommen: Die Waadtländer zogen in beiden bisherigen Saisonduellen mit dem FCB den Kürzeren.