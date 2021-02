Rund 24 Stunden nach dem 2:6 im Cup-Achtelfinal gegen Winterthur hat sich Bernhard Burgener zu Wort gemeldet. «Für dieses bittere und blamable Cup-Out gegen den FC Winterthur gibt es keine Ausreden, so etwas darf uns nicht passieren», wird der Mehrheitseigner des FC Basel auf der Vereinswebseite zitiert.

Rückendeckung für Sforza

Es sei keine Überraschung, dass nach diesem Auftritt auch der Trainer in Frage gestellt werde. Burgener nimmt Ciriaco Sforza indes in Schutz. «Wir sind nicht bereit, uns an einer einseitigen Schuldzuweisung zu beteiligen», so der 64-Jährige und fügt an: «Ciriaco Sforza ist und bleibt unser Trainer.»

Sie alle stünden gemeinsam in der Verantwortung und wollen nun den Turnaround schaffen. Die Mannschaft sei sich bewusst, dass nun eine vehemente Reaktion erwartet wird.

Nächste Partie gegen Lausanne

Nach dem blamablen Out im Cup trifft der FCB in der Super League am Samstagabend auf Lausanne-Sport. In der Tabelle hat das zweitplatzierte Basel bereits 16 Punkte Rückstand auf Leader YB.