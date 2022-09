«Die Favoritenrolle liegt ganz klar auf unserer Seite», sagt GC-Trainer Giorgio Contini vor dem Auswärtsspiel in Basel und lacht sogleich. «Nein, Spass beiseite. Wir geniessen zwar den Moment, aber wir müssen die Demut beibehalten.»

Vor dem Klassiker im «Joggeli» vom Sonntag wird man tatsächlich dazu verführt, die Grasshoppers wieder einmal im Vorteil zu sehen. Erstmals seit 2015 gehen die Zürcher als das besser klassierte Team in ein Super-League-Duell mit den Baslern: GC hat diese Saison erst einmal verloren und liegt auf dem vierten Rang, der FCB dagegen ist nur Achter und wartet noch immer auf den ersten Heimsieg.

Wir wissen, was es noch zu verbessern gibt – und da gibt es einiges.

Während die Basler in der Liga vor allem mit der Effizienz hadern, verkörpert genau diese das derzeitige Erfolgsrezept von Continis Mannschaft. Sie gab in den bisherigen sieben Spielen zwar die wenigsten Torschüsse ab, erzielte gleichzeitig aber die viertmeisten Tore (13). Zum Beispiel beim 3:0 am vergangenen Wochenende gegen Winterthur: GC brauchte für die drei Tore nur neun Torschüsse, der FCW ging bei elf Versuchen leer aus.

Contini weiss, dass man deshalb «schon Punkte eingefahren hat, die man vielleicht nicht erwartet hat». Er gibt sich selbstkritisch und ist sich bewusst, dass diese beneidenswerte Chancenauswertung nicht für immer anhalten wird. «Wir wissen, was es noch zu verbessern gibt – und da gibt es einiges», so der 48-Jährige.

Gegen den Ball arbeite sein Team bereits gut, die Intensität und die Bereitschaft stimme. «Aber wir müssen noch einen grossen Schritt nach vorne machen bei allem, was mit dem Ball passiert, und spielerisch zulegen», sagt Contini.

Basel sucht den Sieg

Der FCB steht am Sonntag jedoch stärker unter Druck. Nach dem erfolgreichen Conference-League-Auftakt am Donnerstag (3:1 gegen Pjunik Jerewan) soll endlich auch in der Meisterschaft der erste Heimsieg her. Bei dieser Ausgangslage sagt Contini: «Wir können befreit aufspielen.»