Der FC Basel gewinnt beim FC Zürich in der 21. Runde der Super League gleich mit 4:0.

Matchwinner im rot-blauen Trikot ist Fabian Frei, der 3 Tore erzielt.

Mit dem ersten Treffer nach 12 Sekunden erzielt Frei das drittschnellste Super-League-Tor der Geschichte.

YB gewinnt derweil dank Jean-Pierre Nsame gegen Sion.

Fabian Frei war die prägende Figur im Klassiker. Zuerst erzielte er das schnellste Tor seiner Karriere, um diesem dann noch 2 weitere folgen zu lassen. Ein Hattrick war Frei zuvor in der Super League noch nie gelungen.

Das Resultat fällt hoch aus

Der Weg zum Hattrick war jedoch steiniger als er auf dem Papier aussieht. Freis Blitztor (Video oben) weckte die Zürcher zwar nicht. Der frühe Wechsel von FCZ-Trainer Ludovic Magnin hingegen schon: Nach einer halben Stunde nahm er Augsburg-Leihgabe Mads Pedersen vom Feld und stellte auf eine 3er-Kette um. Mit Wirkung: Die Basler Dominanz legte sich.

Mit dem Pausenpfiff erhöhte Valentin Stocker trotzdem auf 2:0. Aufgelegt hatte den Treffer ein Basler Pflichtspiel-Debütant: Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler Orges Bunjaku spielte den Ball mit dem Kopf zu seinem Captain.

Auch nach der Pause war Zürich eigentlich ebenbürtig – doch die Tore fielen nicht nach den Abschlüssen von Blaz Kramer, Toni Domgjoni, Mimoun Mahi oder Marco Schönbächler. Der Treffer von Basel-Stürmer Arthur Cabral wurde in der 65. Minute zwar noch wegen Offsides aberkannt. In der 80. und 84. Minute erledigte Frei den FCZ aber nach 2 schönen Kombinationen.

Stimmung in Basel bessert

Der FCB kommt damit nach 3 Meisterschaftsniederlagen in Folge etwas zur Ruhe. Grund zur Freude macht in Basel nicht nur der 4:0-Sieg im prestigeträchtigen Duell. Ricky van Wolfswinkel wurde nach dem 3:0 eingewechselt und gab damit nach halbjähriger Absenz sein Comeback. Cabral, der für ihn das Feld verliess, kam ausserdem nach einer Verletzungspause das erste Mal in der Rückrunde zum Einsatz.

In Zürich setzt sich hingegen der Negativtrend fort. In 3 Rückrundenspielen konnte man nur einen Punkt holen. Hatte man in der Vorrunde noch nach dem 3:2-Sieg über Basel einen Lauf starten können, muss man nun anders versuchen, das Ruder herumzureissen.

