Fluch für Walliser hält an

YB erfüllt gegen Sion die Pflicht und siegt mit 1:0.

Jean-Pierre Nsame erzielt den einzigen Treffer bereits in der 10. Minute.

Die Berner sind zumindest für eine Nacht wieder Leader.

Im anderen Samstagsspiel verliert Zürich gegen Basel 0:4.

Der Versuch von Sion, zum ersten Mal seit dem 17. August 1996 einen Meisterschaftssieg in Bern zu erringen, stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Nach nicht einmal einer Viertelstunde hatten die Walliser bereits zwei Negativerlebnisse zu verdauen.

10. Minute: Jean-Pierre Nsame wird nach einem schnellen YB-Angriff über Christian Fassnacht im Strafraum nicht behelligt und erzielt mit seinem 17. Saisontreffer das 1:0.

14. Minute: Der erste Startelf-Einsatz von Johan Djourou im Trikot der Sittener endet frühzeitig. Der ehemalige Nationalspieler muss angeschlagen vom Platz und wird durch Jan Bamert ersetzt.

Das Team von Ricardo Dionisio erholte sich nur schleppend von diesem Beginn. YB blieb spielbestimmend, ohne allerdings ganz klare Chancen auf den zweiten Treffer zu haben.

So war es Patrick Luan, der auf der anderen Seite quasi aus dem Nichts den Ausgleich auf dem Fuss hatte. David von Ballmoos im YB-Tor tauchte aber blitzschnell ab und lenkte den Ball entscheidend ab (35.).

Nsame vergibt weitere Möglichkeiten

Die Verunsicherung nach nur einem Sieg aus den letzten 13 Spielen in der Super League war den Gästen auch nach der Pause anzumerken. Obwohl YB mit Cédric Zesiger (gesperrt) und Jordan Lotomba (verletzt) zwei Ausfälle in der Abwehr zu verzeichnen hatte, war der Sieg der Berner nicht mehr in Gefahr. Neuzugang Jordan Lefort verlebte ein ruhiges Debüt im YB-Trikot.

Nsame hätte kurz nach Wiederanpfiff (46.) und eine Viertelstunde vor Schluss noch einen zweiten und dritten persönlichen Treffer erzielen können, fand seinen Meister aber jeweils aus spitzem Winkel in Anton Mitrjuschkin.

Kampf um den Leaderthron wird am Sonntag fortgesetzt

Während Sion nach der 9. Niederlage gegen YB in Folge auf dem 8. Platz verbleibt, hat der Meister zumindest für eine Nacht die Tabellenführung inne. Sollte St. Gallen am Sonntag zu Hause gegen Servette gewinnen, zögen die Espen aber wieder vorbei.

