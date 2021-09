Cabral führt FCB mit Doublette zum Sieg in St. Gallen

Der FC Basel feiert beim 2:0-Sieg auswärts gegen den FC St. Gallen nach 3 Remis in Folge in der Liga wieder einen Vollerfolg und ist neuer Leader.

Arthur Cabral ist mit seinem 9. und 10. Saisontor einziger Torschütze und Mann des Spiels in St. Gallen.

Im anderen Spiel am Mittwochabend fertigen die Young Boys Lausanne-Sport auswärts gleich mit 6:1 ab. Christian Fassnacht trifft doppelt.

Gleich 3 Stürmer schickte Trainer Peter Zeidler ins Rennen gegen den FC Basel. Trotzdem war es der einzige nominelle Stürmer der Gegenseite, der die Schlagzeilen an diesem Abend für sich beanspruchte: Arthur Cabral.

00:42 Video Cabral markiert das 1:0 für den FC Basel Aus Sport-Clip vom 22.09.2021. abspielen

Mit seinem 9. Saisontreffer im 7. Spiel sorgte der Brasilianer nach einer Viertelstunde für die Basler Führung – und einen neuen Rekord. Nachdem Sergio Lopez auf der rechten Seite viel Freiheiten genossen und Liam Millar in der Mitte angespielt hatte, avancierte dessen Schussversuch zur idealen Vorlage für Cabral.

Für beide Mannschaften war der Cup-Erfolg am letzten Wochenende zur richtigen Zeit gekommen. St. Gallen war in der Liga zuvor mit 1:5 in Genf untergegangen, während der FCB nach 3 Remis länger schon auf einen Vollerfolg hatte warten müssen.

So veränderte FCB-Trainer Patrick Rahmen seine Mannschaft im Vergleich zum letzten Liga-Auftritt denn auch gleich auf 4 Positionen und liess Pajtim Kasami, Taulant Xhaka, Matias Palacios sowie den Ex-St. Galler Michael Lang vorerst auf der Bank Platz nehmen.

St. Galler Druckphase nach Rückstand

Nach einer guten halben Stunde fanden die Gastgeber, die seit dem 1. Spieltag auf einen Sieg warten, besser ins Spiel. Zuerst beklagte Cup-Goalgetter Fabian Schubert einen Pfostenschuss, ehe Victor Ruiz nur Augenblicke später mit einem Kopfball Heinz Lindner zu einer Glanzparade zwang. Kurz darauf ist Goalie Lindner bereits geschlagen, doch Nicolas Lüchinger liess bei seinem Abschluss die Genauigkeit vermissen.

Auch nach dem Seitenwechsel boten die zweitschwächste Defensive und die stärkste Offensive der Liga den 14’300 Zuschauern eine unterhaltsame Partie. Zuerst verzeichneten Millar und Fabian Frei gute Abschlüsse, wovon jener von Frei gar an die Latte klatschte, ehe Lindner nach einer knappen Stunde auf der Gegenseite einen Kopfball von Betim Fazliji mirakulös parierte.

Fazliji musste nach einer gelb-roten Karte in der 80. Minute gar verfrüht unter die Dusche. Die numerische Unterzahl in der St. Galler Defensive nutzte Cabral 5 Minuten später zum 2:0 aus. Alleine vor Goalie Lawrence Ati Zigi blieb der 23-Jährige eiskalt.

01:03 Video Cabral mit der Entscheidung in St. Gallen Aus Sport-Clip vom 22.09.2021. abspielen

Unterschiedliche Gemütslagen

Damit bleibt Basel unbesiegt, während der FC St. Gallen weiter auf den 1. Heimsieg der Saison wartet und nebst dem Spiel auch Ousmane Diakité wegen einer Verletzung verlor. Damit wird für die St. Galler das Auswärtsspiel in Bern am Samstag, zu dem sie ohne ihren gelb-gesperrten Captain Lukas Görtler antreten müssen, noch schwieriger.

Anders sieht die Gemütslage am Rheinknie aus: Weil der FCZ gegen Servette patzte (2:2), ist Basel neuer Leader und empfängt die Stadtzürcher am Sonntag mit breiter Brust zum «Klassiker».