Die Young Boys feiern in der 7. Runde der Super League einen 6:1-Auswärtserfolg gegen Lausanne.

Der Meister dominiert die Partie von A bis Z und fährt problemlos den 3. Saisonsieg ein.

Garcia, Elia, Fassnacht (2), Siebatcheu und Kanga erzielen die Berner Tore.

Die Young Boys erleben sehr erfolgreiche Wochen. Zuerst das 4:0 gegen den FCZ, dann der Coup gegen Manchester United in der Champions League und zuletzt der klare Sieg im Cup gegen Ilaria. Der Meister ist definitiv in der Saison angekommen. Seine gute Form zeigte er auch im Gastspiel bei Lausanne.

Der 6:1-Erfolg war der 7. Sieg gegen die Waadtländer in Serie. Letztmals mussten die Berner im Oktober 2017 im Direktduell als Verlierer vom Platz. Dank dem 3. Saisonsieg rücken sie in der Tabelle auf Rang 3 vor. Der Rückstand auf Leader Basel beträgt bei einem Spiel weniger 4 Punkte. Lausanne wartet hingegen weiter auf den 1. Sieg.

Garcia und Elia legen vor

Den Grundstein zum Sieg legte YB mit einem Doppelschlag in der 1. Halbzeit:

27. Minute: Christopher Martins bedient Silvan Hefti perfekt auf der rechten Seite. Dessen Hereingabe lässt Michel Aebischer im Strafraum passieren, der Abschluss von Ulisses Garcia wird noch entscheidend abgefälscht.

31. Minute: Aebischer schickt Meschack Elia mit einem tollen Pass in die Tiefe. Der Stürmer entwischt der Abwehr und bezwingt Lausanne-Keeper Mory Diaw mit einem Flachschuss.

01:31 Video Der YB-Doppelschlag von Garcia und Elia Aus Sport-Clip vom 22.09.2021. abspielen

Die Führung war hochverdient. YB dominierte das Geschehen nach Belieben und hätte durch Elia (8.), Christian Fassnacht (17.) oder Aebischer schon früher treffen können. Lausanne stand derweil tief hinten rein und war oft heillos überfordert.

Die Partie war bereits nach der 1. Halbzeit so gut wie entschieden. Die letzten Zweifel über den Ausgang des Spiels waren dann unmittelbar nach der Pause ausgeräumt. 48 Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte Fassnacht auf 3:0. Jordan Siebatcheu, erneut Fassnacht und der eingewechselte Wilfried Kanga schraubten das Skore weiter in die Höhe. Die bedauernswerten Lausanner kamen dank Zeki Amdouni immerhin noch zum Ehrentreffer.

00:31 Video Fassnacht verwertet Elia-Flanke zum 3:0 Aus Sport-Clip vom 22.09.2021. abspielen

So geht es weiter

Die Young Boys empfangen am Samstag in der 8. Runde den FC St. Gallen im Wankdorf. Am nächsten Mittwoch steht dann der 2. Auftritt in der Champions League auswärts bei Atalanta Bergamo auf dem Programm. Lausanne tritt am Samstag auswärts bei Servette an.