In der 27. Runde der Super League demontiert YB mit Neo-Coach Joël Magnin den FC Basel im Wankdorf gleich mit 5:1.

Die Berner gehen schon nach 2 Minuten in Führung, liegen nach einer Viertelstunde gar mit 3:0 vorne.

In den anderen Sonntagsspielen bezwingt Servette im Léman-Derby Lausanne-Sport und SLO setzt sich gegen Luzern knapp durch.

Am Montag hatte Joël Magnin nach der Entlassung von Raphael Wicky die Geschicke als YB-Trainer übernommen. Am Sonntag stand für den bisherigen U21-Trainer der Berner und seine Mannschaft bereits der Klassiker gegen Basel an. Und was Magnin in diesem Spiel für einen Einstand erlebte, hatte er wohl selbst nicht ganz für möglich gehalten.

Gerade mal 100 Sekunden waren im vollen Wankdorf gespielt, als das Heimteam bereits ein erstes Mal jubeln durfte. Ein weit geschlagener Eckball erreichte Aurèle Amenda, der den Ball vor das Tor köpfelte. Dort bereinigte Basels Thierno Barry die Situation per Kopf nur ungenügend, Joël Monteiro nahm die Kugel an sich und hämmerte sie unter das Tordach. Ekstase pur bei den Heimfans und natürlich auf der Trainerbank.

YB überrollt den FCB

Damit war der Horror für die Gäste aus Basel aber noch nicht vorbei. YB wirkte wie verwandelt, spielte nach dem frühen Dosenöffner weiter nach vorne und jubelte in der 5. Minute erneut – aber nur kurz. Meschack Elia hatte vor dem Slapstick-artigen Eigentor von Renato Veiga deutlich im Abseits gestanden.

Davon liessen sich die Gastgeber aber überhaupt nicht beirren. Nur kurz nach dem vermeintlichen 2:0 folgte ein Berner Doppelschlag innert 5 Minuten:

11. Minute : Wieder landet der Ball im Basler Netz und dieses Mal zählt das Tor. Erneut ist es ein Standard, nun ein Freistoss aus dem Halbfeld, der zum Torerfolg führt. Darian Males flankt in den Strafraum, Cedric Itten setzt sich gegen Fabian Frei durch und verlängert den Ball per Kopf in die lange Ecke.

: Wieder landet der Ball im Basler Netz und dieses Mal zählt das Tor. Erneut ist es ein Standard, nun ein Freistoss aus dem Halbfeld, der zum Torerfolg führt. Darian Males flankt in den Strafraum, Cedric Itten setzt sich gegen Fabian Frei durch und verlängert den Ball per Kopf in die lange Ecke. 16. Minute: Basel will von hinten herausspielen, doch YB steht hoch und erobert den Ball. Itten leitet auf den startenden Elia weiter und dieser lässt sich die Chance allein vor FCB-Goalie Marwin Hitz nicht nehmen – 3:0.

Schliessen 00:44 Video Itten erhöht per Kopf auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 00:53 Video Elia mit dem 3:0 nach einer Viertelstunde Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

YB-Show geht weiter

Wer vermutet hatte, YB gehe es nach dem Seitenwechsel etwas ruhiger an, wurde eines Besseren belehrt – und zwar sofort. Eine halbe Minute nach Wiederanpfiff erzielte der im Winter verpflichtete algerische Linksverteidiger Jaouen Hadjam seinen Premierentreffer für YB. Und das obwohl die Basler angespielt hatten. Der omnipräsente Elia bediente Hadjam vor dem Tor so mustergültig, dass dieser nur noch einschieben musste.

Wie nach dem 3:0 in der 1. Halbzeit flachte die Partie anschliessend wieder etwas ab. Bis sich Monteiro mit einem sehenswerten Weitschuss zum Doppeltorschützen krönte (66.). Hitz war zwar noch knapp dran, konnte den 8. Saisontreffer und den 2. Doppelpack Monteiros in dieser Saison aber nicht mehr verhindern.

Schliessen 00:53 Video Hadjam trifft gleich nach Basler Anstoss Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 00:45 Video Monteiro trifft sehenswert aus der Distanz Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Über die gesamte Spielzeit waren die Basler in der Defensive überfordert. YB hätte mit noch mehr Überzeugung höher gewinnen können. Auf der anderen Seite besass der FCB aber auch die eine oder andere gute Chance. In der 70. Minute durften sich die Gäste zumindest über den Ehrentreffer freuen: Thierno Barry nahm ein Geschenk von Mohamed Camara dankend an.

00:48 Video Nach Camara-Bock: Barry mit Basels Ehrentor Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

So geht es weiter

Für YB, das nun wieder mit einem Punkt Vorsprung auf Servette Leader ist, geht es als nächstes am Sonntag zuhause gegen Lausanne-Sport. Einen Tag vorher empfängt Basel den FC Winterthur.