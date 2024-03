Legende: Muss YB verlassen Raphael Wicky. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Raphael Wicky ist nicht länger Trainer der Berner Young Boys.

Nach zuletzt schwachen Ergebnissen mit 3 Niederlagen am Stück muss der Walliser gehen.

Joël Magnin übernimmt interimistisch bis zum Saisonende.

Das 0:1 gegen den FC Zürich am Sonntag war die eine Niederlage zu viel. Einen Tag danach gaben die YB-Verantwortlichen bekannt, dass Trainer Raphael Wicky gehen muss. Mit dem Cup-Out gegen Challenge-League-Klub Sion und dem 0:1 im Spitzenspiel gegen Servette hatte es drei Niederlagen in Serie abgesetzt. Dazu kam auch das Out in der Europa League gegen Sporting Lissabon.

In der Super League liegt YB 12 Spieltage vor Schluss nur noch einen Punkt vor Verfolger Servette. Das erklärte Ziel, der Meistertitel, scheint in Gefahr zu sein. Bis zum Saisonende übernimmt interimistisch der bisherige U21-Coach Joël Magnin. Er wird vom bisherigen Assistenzcoach Zoltan Kadar und Ausbildungschef Gérard Castella assistiert werden. Im Anschluss an die Saison werden Magnin und Castella wieder in ihren angestammten Funktionen tätig sein.

Trotz vorzeitiger Trennung werde ich die Zeit bei YB in sehr guter Erinnerung behalten.

Christoph Spycher, VR-Delegierter Sport, erklärte in der Medienmitteilung: «Die Trennung von Raphael Wicky schmerzt uns sehr. Aber nach reiflicher Überlegung sind wir zum Schluss gekommen, dass die Situation festgefahren ist und die Mannschaft frische Energie braucht, um den herausfordernden Weg zurück zum Erfolg gehen zu können.»

02:08 Video Spycher: «Hatten unterschiedliche Ansätze, um auf die Erfolgsspur zurückzukommen» Aus Sport-Clip vom 04.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Wicky bedankte sich bei YB für die Zeit und zeigte sich stolz auf die Erfolge, die er feiern durfte. «Trotz vorzeitiger Trennung werde ich die Zeit bei YB in sehr guter Erinnerung behalten», sagte der scheidende Coach.

Erfolgreiches erstes Jahr

Wicky hatte YB im Sommer 2022 übernommen und in seinem ersten Jahr souverän zum Meistertitel und Cupsieg geführt. Mit dem Double im Rücken qualifizierten sich die Berner in dieser Saison auch für die Champions League.

Zuletzt wurde allerdings auch immer wieder Kritik laut. Eine Verlängerung des Vertrags, der im Sommer ausgelaufen wäre, schien immer unwahrscheinlicher. Jetzt muss Wicky bereits einige Monate früher seine Koffer packen.