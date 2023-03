Basel gewinnt in der 23. Runde der Super League in Luzern knapp mit 1:0.

Den entscheidenden Treffer der Partie erzielt Captain Fabian Frei per Penalty nach einer halben Stunde.

Im zweiten Spiel am Samstag trotzt Winterthur Leader YB ein 1:1 ab.

Seit Anfang Februar hütet Pascal Loretz das Tor der Luzerner. Eine Meisterschaftsniederlage musste der 19-Jährige noch nicht verkraften – bis jetzt. Gegen Basel unterlag der FCL in der 23. Runde der Super League vor eigenem Anhang mit 0:1.

Während diese Mini-Serie für Loretz zu Ende ging, hat eine andere weiterhin Bestand. Zwar kassierte das Talent in seinen Einsätzen schon 5 Gegentore, aus dem Spiel heraus wurde er aber noch nicht bezwungen. Auch weil das vermeintliche 2:0 von Hugo Novoa kurz vor Schluss wegen eines Fouls zurückgenommen wurde.

02:05 Video Novoas 2:0 zählt nicht Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

FCL engagiert, aber nicht gefährlich

So war es ein Penalty, der die Partie entscheiden sollte. Loretz selber war es, der nach einer knappen halben Stunde den durchgebrochenen Andi Zeqiri nur regelwidrig stoppen konnte. Den fälligen Penalty verwandelte FCB-Captain Fabian Frei zu seinem 1. Saisontor. Für die «Bebbi» war es der bereits 6. Vollerfolg in Luzern in Folge, für den FCL das 5. Gegentor in Folge per Elfmeter.

Luzern zeigte zwar eine engagierte Partie und hielt gut dagegen, zwingend wurde das Team von Mario Frick allerdings nur selten.

Kurz nach dem 0:1 kommt Pascal Schürpf aus kurzer Distanz zum Abschluss. Er scheitert aber an FCB-Goalie Marwin Hitz.

Nach einer guten Stunde wird der FCL offensiver. Max Meyer schiesst über das Tor.

In der 68. Minute pariert Hitz eine Hereingabe von Regis Dorn. Dejan Sorgic wäre wohl bereitgestanden.

Dass es nicht mehr zu einem richtigen Offensivfeuerwerk kam, lag auch an Sofyan Chader. Bei seinem Startelf-Comeback nach einer Verletzungspause kassierte der 22-Jährige innert kurzer Zeit zweimal Gelb und flog eine Viertelstunde vor Schluss vom Platz. Auch Basel überbot sich nicht mit Offensivaktionen, musste dank des 1:0-Polsters aber auch nicht mehr tun und konnte es sich gar leisten, den zuletzt überragenden Zeki Amdouni 90 Minuten lang zu schonen.

01:45 Video Jashari: «Hatten das Spiel im Griff» Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.

So geht es weiter

Für den FCL geht es in einer Woche mit dem Auswärtsspiel bei Servette weiter. Basels Pause ist kürzer: Schon am Donnerstag empfängt der FCB im Achtelfinal der Conference League Slovan Bratislava. Am Sonntag gastiert dann St. Gallen im St. Jakob-Park.