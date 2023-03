YB kommt zum Auftakt in die 23. Runde der Super League bei Winterthur nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Nach dem Führungstreffer von Meschack Elia (21.) trifft Roman Buess für den Aufsteiger nach der Pause zum verdienten Ausgleich.

In der zweiten Partie des Tages siegte Basel in Luzern 1:0.

In der Nachspielzeit hätte Christian Fassnacht seine Farben doch noch zum Sieg schiessen können. Weil der Nati-Spieler seinen artistischen Abschluss in der 93. Minute an den Pfosten setzte und auch der Nachschuss von Lewin Blum nicht im Tor landete, blieb es beim Unentschieden. Während Leader YB damit zum dritten Mal in Folge Punkte liegen lässt, gibt Winterthur die rote Laterne vorübergehend an Sion ab.

Der Aufsteiger, der die zwei bisherigen Saisonduellen jeweils mit 1:5 verloren hatte, verdiente sich den Punkt dank einer kämpferischen Leistung. Bestes Beispiel dafür war die Balleroberung von FCL-Leihgabe Joaquin Ardaiz nach rund einer Stunde: Der Stürmer knöpfte Sandro Lauper im Mittelfeld am Rande der Legalität den Ball ab und nahm Tempo auf. Im perfekten Moment legte er quer auf den eben zuvor eingewechselten Sturmkollegen Roman Buess, der zum 1:1 einnetzte.

YB lässt Chancen liegen

Die behäbigen Gäste aus Bern waren abgesehen von der Grosschance von Fassnacht zu keiner Reaktion mehr fähig. Dabei war das Team von Trainer Raphael Wicky dominant in die Partie gestartet. Aus der optischen Überlegenheit in der Startphase schlug Gelb-Schwarz in der 21. Minute Kapital.

Dass der 1,73-m kleine Meschack Elia bei seinem Kopfballtor zum 1:0 nicht einmal aufspringen musste, stellte kein gutes Zeugnis für das Winterthurer Innenverteidiger-Duo aus. Jean-Pierre Nsame hatte zuvor einen weiten Einwurf von Lewin Blum geschickt verlängert.

Die Young Boys hatten in der Folge mehrere Möglichkeiten, nachzudoppeln. Winterthur-Goalie Markus Kuster vermochte aber sämtliche Versuche zu entschärfen. Angesteckt von ihrem Schlussmann wagte sich kurz vor dem Pausenpfiff auch Winterthurs Offensive aus der Lauerstellung. Der auffällige Sayfallah Ltaief sah seinen Bezwinger zweimal in YB-Goalie Anthony Racioppi. Nach der Pause knüpften die Zürcher an die Leistung an – und belohnten sich danach mit einem wohl nicht budgetierten Punkt.

So geht's weiter

YB empfängt am kommenden Samstag das kriselnde Sion im heimischen Wankdorf. Winterthur trifft einen Tag darauf im Derby auswärts auf die Grasshoppers.

