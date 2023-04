Legende: Keine Unterstützung aus der Kurve Die Muttenzerkurve und der Gästesektor bleiben im Meisterschaftsspiel zwischen Basel und YB leer. Keystone/PETER KLAUNZER

Nach den wüsten Ausschreitungen im Anschluss an den Cup-Halbfinal zwischen Basel und YB (2:4), welche 3 schwerverletzte Personen einer Sicherheitsfirma gefordert haben, zieht der FC Basel Konsequenzen.

Es wurde sogar über ein Geisterspiel nachgedacht

Am 16. April kommt es in der Meisterschaft erneut zum Duell zwischen dem FCB und den Young Boys im St. Jakob-Park. Für diese Partie werden allerdings keine Fans in der Muttenzerkurve zugelassen sein. Und auch der Gästesektor wird geschlossen bleiben. Darüber hinaus bleibt der Ticketverkauf für das Heimspiel gegen YB im ganzen Stadion per sofort geschlossen. Diese Schritte kündigte der Klub am Donnerstag in einer Medienmitteilung an.

«Diese Massnahmen, die den FCB selbst und nicht zuletzt seine 1. Mannschaft enorm schmerzen, sind die direkten Konsequenzen der schweren Ausschreitungen vom Dienstagabend. Von einem zuerst angedachten Komplettausschluss aller Fans wurde abgesehen, der nun geltende Ausschluss beschränkt sich auf die beiden Fan-Sektoren. Er ist ein klares Zeichen dafür, dass diese neue Qualität der Gewalt unter keinen Umständen tolerierbar ist», heisst es in der Mitteilung weiter.