Legende: Hat beim FC Zürich unterschrieben Alessandro Mangiarratti. freshfocus/Martin Meienberger

Der FC Zürich stellt Alessandro Mangiarratti als neuen Technischen Direktor vor.

Nach der Entlassung von Milos Malenovic wird die Position des Sportchefs umstrukturiert.

Mangiarratti war bis Dezember 2024 Cheftrainer bei Yverdon.

Die Nachfolge von Milos Malenovic beim FC Zürich ist geklärt. Wie der Klub bekanntgab, stösst Alessandro Mangiarratti per 1. Februar als «Technischer Direktor» zu den Zürchern.

Damit ersetzen die Zürcher die Rolle des Sportchefs, wie es bei Malenovic der Fall war, mit der neugeschaffenen Position des «Technischen Direktors». Dieser «führt und koordiniert die sportlichen Abteilungen des FC Zürich und unterstützt als Mitglied der Transferkommission den Club bei der Planung und Umsetzung von Transfers.» Zudem soll er als Mitglied der Geschäftsleitung die Klubführung auch bei der strategischen und operativen Ausrichtung unterstützen.

6. Station nach Spielerkarriere

Bis im Dezember 2024 war der 47-jährige Tessiner als Trainer bei Yverdon tätig. Seine Trainerkarriere startete er im Nachwuchsbereich des Team Ticino, anschliessend folgten die Stationen im U17-Nationalteam, Chiasso, die U21 von YB und Vaduz.

Super League