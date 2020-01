YB siegt im Spitzenkampf gegen Basel 2:0 und hat neu 5 Punkte Vorsprung auf den FCB.

Jean-Pierre Nsame und Guillaume Hoarau erzielen die Treffer für die Berner.

In den anderen Sonntagsspielen besiegt St. Gallen Lugano 3:1, Thun schlägt Sion 2:1.

«Zyt zum Drvozieh» gaben die YB-Fans vor der Partie als Motto einer beeindruckenden Fan-Choreografie aus. Die Darstellung eines gigantischen Zifferblattes des «Zytglogge»-Turms, eines der Wahrzeichen der Stadt Bern, sollte YB Flügel verleihen.

Und das Vorhaben gelang: Dank des Sieges ist YB jetzt 5 Punkte vor Basel klassiert und hat im Meisterrennen klar die besten Karten. Am Schluss wurde es sogar eine richtige Party aus Sicht der Berner.

Hoarau gleich «on fire»

Denn das 2:0, eine Co-Produktion zweier Leidgeprüfter, entfachte einen kollektiven Jubelsturm. Miralem Sulejmani, erstmals seit dem ersten Spieltag wieder mit einem Teileinsatz in der Super League, lancierte mit seinem Freistoss Guillaume Hoarau, der nur 12 Sekunden nach seiner Einwechslung zur Siegsicherung einköpfen konnte. Es war das 1. Saisontor des Franzosen.

Die Weichen auf Sieg gestellt hatte YB in der 39. Minute: Ein öffnender Pass von Michel Aebischer in die Tiefe, Saidy Janko lancierte in der Mitte Jean-Pierre Nsame, der Liga-Topskorer erzielte das 1:0 mit seinem 16. Saisontreffer. Ähnlich schnörkellose Angriffe sollten während der gesamten restlichen Spieldauer aber Mangelware bleiben.

Basel bleibt erschreckend blass

«Zeit zum Angreifen» hätte das Motto des FCB sein können. In den ersten beiden Spitzenkämpfen der laufenden Saison war den Baslern jeweils ein frühes Tor gelungen. Doch das Spiel brauchte Anlaufzeit. Und die Gäste agierten gehemmt, überliessen YB weitgehend den Ball. Afimico Pululus Schuss aus halblinker Position war in der 1. Halbzeit das einzige offensive Lebenszeichen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Spielanlage. Der früh verwarnte Kemal Ademi blieb im Basler Sturmzentrum unsichtbar, Edon Zhegrova konnte seine Wendigkeit gegen einen wachsamen Jordan Lotomba nicht ausspielen.

Alderete fliegt vom Platz

In Abwesenheit der gesperrten Valentin Stocker, Eray Cömert, Arthur Cabral und Taulant Xhaka wurden die «Bebbi» YB nicht mehr gefährlich. Für den unrühmlichen Abschluss sorgte Omar Alderete, der sich in der 89. Minute mit einer gelb-roten Karte wegen Ballwegschlagens aus dem Spiel verabschiedete.

Basel erlitt zum ersten Mal in der laufenden Saison zwei Niederlagen in Folge und ist vor dem nächsten Spitzenspiel am kommenden Sonntag gegen St. Gallen bereits unter Druck.

