St. Gallen schlägt Lugano zum Rückrunden-Auftakt 3:1.

Damit sind die Ostschweizer in der Tabelle neu erster Verfolger von Leader YB.

Die Berner gewinnen das Spitzenspiel gegen Basel mit 2:0.

St. Gallen brauchte eine Halbzeit, um im Jahr 2020 anzukommen. Dann aber spielten die Ostschweizer zunehmend entfesselter auf: Demirovic erwischte Lugano-Keeper Noam Baumann in der nahen Ecke und traf zum 1:1 (55.).

Zwei Minuten später – St. Gallen übte jetzt Dauerdruck aus – profitierte Victor Ruiz von einem Abpraller und schob zur erstmaligen Führung ein. Die nun euphorisierten Ostschweizer powerten weiter und fanden die Entscheidung.

Ruiz' Doppelpack, Baumanns Fehler

Ruiz fasste sich von der Strafraumgrenze aus ein Herz und bezwang Baumann mit einem wenig platzierten Schuss. Auch hier machte der Lugano-Goalie keine gute Figur. Ruiz dagegen freute sich über seinen ersten Doppelpack in der Super League.

Lugano fand in der 2. Halbzeit kaum noch statt. Dabei hatte die Partie aus Sicht der Tessiner hervorragend begonnen. In den ersten 45 Minuten war Lugano die eher stärkere Mannschaft und lag nicht unverdient in Führung.

Starke 1. Halbzeit von Lugano

Mattia Bottani bezwang den ansonsten starken neuen St. Gallen-Keeper Lawrence Ati Zigi nach einer tollen Flanke von Numa Lavanchy kurz vor der Pause. Zuvor hätte Filip Holender die Tessiner bereits in Führung bringen müssen.

Das Hoch von Lugano hielt indes nur eine Halbzeit an. Als St. Gallen nach der Pause das Tempo erhöhte, machten die «Espen» klar, wer hier das Spitzenteam ist.

St. Gallen neu auf Rang 2

Und das sind die St. Galler nun endgültig: Dank den 3 Punkten überholten die Ostschweizer in der Tabelle den FC Basel und liegen neu auf Rang 2. Lugano dagegen wird sich weiterhin mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen.

Sendebezug: SRF zwei, Super League goool, 26.01.2020, 18:00 Uhr