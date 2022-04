Servette unterliegt den Berner Young Boys in der 31. Runde der Super League mit 1:3.

Jordan Siebatcheu mit 2 Toren in der 1. Halbzeit und Vincent Sierro (85.) sind für die Berner Tore besorgt.

Am YB-Erfolg ändert auch Meschack Elias gelb-rote Karte in der 76. Minute nichts.

Im anderen Samstagsspiel deklassiert der FC Zürich Sion mit 5:1 und macht einen grossen Schritt Richtung Titel.

7 lange Spiele hatte YB seit dem 26. Februar warten müssen, bis es in der Super League wieder zu einem Vollerfolg kam. Beim 3:1-Heimsieg gegen ein über weite Strecken blasses Servette hatte der noch amtierende Meister leichtes Spiel.

Für eine rares Highlight aus Sicht der Servettiens sorgte Miroslav Stevanovic in der 90. Minute: Seine Vorlage auf Torschütze Dimitri Oberlin war gleichbedeutend mit seinem 20. Assist in der laufenden Meisterschaft, das ist neu alleiniger Rekord. Nur 5 Minuten zuvor hatte Vincent Sierro die Hausherren per Kopf mit 3:0 in Führung gebracht.

Berner Flugschau in vielerlei Hinsicht

Auch sonst war es YB, das schalten und walten konnte, wie es wollte. Eindrückliches Exempel hierfür war Jordan Siebatcheus Doppelpack in der 1. Halbzeit. Sowohl in der 12. als auch in der 41. Minute verkamen die Servettiens auf dem Rasen zu Statisten, der Berner Stürmer konnte gleich zweimal in die Lüfte abheben und per Kopfball einnetzen.

00:42 Video Doppelter Kopfball-Siebatcheu stellt die Weichen für YB auf Sieg Aus Sport-Clip vom 23.04.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Für eine Flugschau der anderen Art sorgte Berns Meschack Elia in der 76. Minute: Beim Stand von 2:0 zu Gunsten seiner Equipe hob der Kongolese im Zuge eines Duells mit Goalie Jérémy Frick ab und plädierte auf Elfmeter. Schiedsrichter Sandro Schärer liess sich davon nicht beeindrucken und zeigte dem bereits verwarnten Elia völlig zurecht die gelb-rote Karte.

So geht's weiter

Die Berner wahren dank des jüngsten Erfolgs den 3. Tabellenplatz. Diesen kann YB am kommenden Wochenende verteidigen, wenn es am kommenden Sonntagnachmittag im Sittener Tourbillon gastiert. Anpfiff ist um 14:15 Uhr. Bereits am Samstag duelliert sich Servette zuhause mit St. Gallen. Die Partie sehen Sie ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei sowie in der Sport App.