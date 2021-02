Die Young Boys lassen dem FC Zürich beim 4:1-Sieg auswärts keine Chance.

Für den Meister ist es der 8. Sieg in Folge gegen den FCZ.

Mann des Spiels ist Jordan Siebatcheu mit 3 Treffern.

In den anderen Spielen des Abends schlägt Sion St. Gallen, Lugano und Vaduz trennen sich unentschieden.

Der FC Zürich bleibt für die Young Boys ein absoluter Lieblingsgegner. Der 4:1-Sieg der Berner im Letzigrund war der 8. Erfolg in der Liga in Serie gegen Zürich. Besonders auswärts ist der Meister eine Klasse besser. Nach zuletzt einem 4:0 und einem 5:0 gab es nun das nächste klare Verdikt. Der FCZ wartet seinerseits seit August 2014 und 21 Meisterschaftspartien auf einen Erfolg gegen YB.

Schon zur Pause klare Verhältnisse

Die Partie im Letzigrund war bereits nach der 1. Halbzeit entschieden. Das Team von Trainer Gerardo Seoane ging mit einer 3:0-Führung in die Pause. Verantwortlich für den klaren Vorsprung waren Jordan Siebatcheu, Sandro Lauper und Meschack Elia:

26. Minute: Nach einem Einwurf spielt sich Lauper via Doppelpass mit Elia in den Strafraum und trifft zum 1:0.

Nach einem Einwurf spielt sich Lauper via Doppelpass mit Elia in den Strafraum und trifft zum 1:0. 43. Minute: Elia nimmt Fahrt auf und spielt links Siebatcheu an. Der Stürmer schliesst aus leicht spitzem Winkel ab und erhöht.

Elia nimmt Fahrt auf und spielt links Siebatcheu an. Der Stürmer schliesst aus leicht spitzem Winkel ab und erhöht. 45. Minute: Erneut bedient Elia Siebatcheu. Dieses Mal hält dieser direkt drauf und versenkt den Ball sehenswert im hohen rechten Eck.

Der FCZ stand einmal mehr auf verlorenem Posten. Nur zu Beginn der Partie hätten die Gastgeber die Möglichkeit gehabt, das Spiel in andere Bahnen zu lenken. Der vermeintliche Führungstreffer durch Aiyegun Tosin in der 14. Minute wurde aber nach Video-Konsultation wegen eines Handspiels aberkannt.

Siebatcheu schnürt den Dreierpack

YB konnte es sich in der 2. Halbzeit auch leisten, im Abschluss zu sündigen. So verschoss Nicolas Ngamaleu in der 49. Minute einen Penalty. Besser machte es Siebatcheu nach etwas mehr als einer Stunde. Der 24-Jährige, seit September in Diensten des Meisters, krönte seinen Auftritt nach Zuspiel von Christian Fassnacht mit dem 3. Treffer. Toni Domgjoni gelang für den FCZ immerhin noch das Ehrentor.

In der Tabelle bauten die Young Boys ihren Vorsprung auf Basel zumindest vorübergehend auf 11 Punkte aus. Zürich liegt bereits 13 Zähler hinter dem souveränen Leader.

So geht es weiter

Die beiden Teams bekommen es am kommenden Wochenende mit Aufsteigern zu tun. Der FC Zürich ist am Samstag zu Gast bei Vaduz. Die Young Boys empfangen am Sonntag Lausanne im Wankdorf.