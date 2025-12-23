Die Super-League-Teams sind zwar aktuell nicht mehr im Fussball-Fieber, so kurz vor den Festtagen bestimmt aber auch im Päcklifieber. Deshalb haben wir 2 SRF-Experten gebeten, allen 12 Klubs ein passendes, symbolisches Weihnachtspräsent zu überreichen. Marc Schneider und Fabian Frei zeigten sich dabei von ihrer kreativen Seite. Und jetzt ist Zeit für die Bescherung, es geht ans Auspacken: Passend dazu können Sie unser Video abspielen.

Super League