Die Super-League-Teams sind zwar aktuell nicht mehr im Fussball-Fieber, so kurz vor den Festtagen bestimmt aber auch im Päcklifieber. Deshalb haben wir 2 SRF-Experten gebeten, allen 12 Klubs ein passendes, symbolisches Weihnachtspräsent zu überreichen. Marc Schneider und Fabian Frei zeigten sich dabei von ihrer kreativen Seite. Und jetzt ist Zeit für die Bescherung, es geht ans Auspacken: Passend dazu können Sie unser Video abspielen.
Inhalt
Bescherung in der Super League Wir schenken: Watte, Dartscheibe, Betonmischer und vieles mehr
Die 2 SRF-Fussball-Experten Marc Schneider und Fabian Frei legen den 12 Super-League-Klubs je ein Weihnachtsgeschenk unter den Baum.
Teilen
SRF