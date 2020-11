Am Mittwoch musste der FC Zürich den 1:0-Heimsieg gegen den FC Basel vor leeren Rängen feiern. Die steigende Anzahl an Corona-Fällen machte die Rückkehr zu Geisterspielen notwendig. Die Pandemie hat zur Folge, dass die finanzielle Lage der Super-League-Klubs mehr als angespannt ist.

«Wichtig ist, dass jetzt endlich diese Kredite gewährt werden, die uns vor einem halben Jahr versprochen wurden. Sonst haben die meisten Klubs in der Super League ganz grosse Probleme», sagt FCZ-Präsident Ancillo Canepa.

Wir im Fussball machen so viel für den Nachwuchs und die Integration, da hätten wir es mehr als verdient, gleich behandelt zu werden.

Die Gelder sollen nun im Dezember fliessen. Die Probleme der Klubs werden dadurch aber nicht gelöst. «Mit diesen Krediten muss man vor allem die Einnahmeausfälle aus der Vergangenheit kompensieren», erklärt Canepa. Die nächsten finanziellen Engpässe sind garantiert. Hier würde der 67-Jährige eine Lösung in Form von A-fonds-perdu-Beiträgen begrüssen.

«Ich will keine Forderungen stellen oder jammern. Aber ich erwarte, dass der Spitzensport gleich behandelt wird wie die Kultur», so Canepa. «Wir im Fussball machen so viel für den Nachwuchs und die Integration, da hätten wir es mehr als verdient, gleich behandelt zu werden.»

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 1 Tor reicht FCZ schlägt einen harmlosen FCB dank kompakter Defensive 04.11.2020 Mit Video

Mit der vom Bund geforderten Lohn-Transparenz hat Canepa keine Probleme. «Wir werden die Informationen liefern, die gefordert werden. Dann wird man auch sehen, dass die Beträge, die überall genannt werden, weit weg sind von der Realität.»

FCZ unter Rizzo erfolgreich

Während der FCZ neben dem Platz wie alle anderen Klubs schwierige Zeiten zu überstehen hat, lief es sportlich für die Zürcher zuletzt nach Wunsch. Unter Interimstrainer Massimo Rizzo gab es gegen Vaduz und am Mittwoch gegen Basel 2 Siege zu bejubeln. «Die Stimmung ist sehr gut und die ganze Mannschaft zieht mit. Man sieht einen FC Zürich, der mit viel Freude und Dynamik spielt.»

Massimo Rizzo hat sicher seine Chance

Könnte Rizzo denn gar vom Interims- zum Cheftrainer befördert werden? «Wir wussten, was seine Qualitäten sind. Und die setzt er jetzt um. Er hat sicher seine Chance. Jetzt warten wir mal ab und stellen dann zu gegebenem Zeitpunkt die Weichen.»