Er hat turbulente Zeiten hinter sich – und ebenso turbulente Zeiten vor sich. Man beneidet Claudius Schäfer, den CEO der Swiss Football League, momentan nicht um seinen Job. «Wenn mir vor einem Jahr einer gesagt hätte, wo wir uns jetzt befinden, hätte ich an einen Hollywood-Blockbuster gedacht», sagte Schäfer am Rande der letzten Meisterschaftsrunde.

Er sei unglaublich erleichtert, wenn die Saison beendet ist. Selbstverständlich war dies nicht, nachdem die Schweiz mit der Corona-Pandemie im Ausnahmezustand war und die Saisonfortsetzung mehrmals auf der Kippe stand. Doch Schäfer bezeugt: «Ich habe immer damit gerechnet, dass fertiggespielt werden kann. Aber es gab Hürden.» Die Quarantäne-Fälle des FCZ bezeichnet er als wohl schwierigste Phase. «Aber auch ganz zu Beginn brauchte es Überzeugungsarbeit.»

Mit neuem Schutzkonzept in die neue Saison

Der Fokus von Schäfer liegt aber bereits jetzt in der Zukunft. So liegen vor dem Start der neuen Saison in gut einem Monat noch einige Herausforderungen vor ihm. «Wir wollen am 11. September mit mehr Zuschauern starten. Wir wollen vollere Stadien. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran», so Schäfer.

Mit einem neuen Schutzkonzept sollen die Stadien bis zu 50 Prozent ausgelastet werden können. Neben einer generellen Maskenpflicht im Stadion ist geplant, dass Stehplätze aufgelöst werden sowie Gästefäns nicht zugelassen sind. «Und wir zählen auf die Unterstützung der Kantone», fügt Schäfer an.

Bundesrat berät sich am 12. August

Schäfer spürt den Gegenwind. Er habe besonders in den letzten Tagen viele Stimmen gehört, die ihm nicht gefallen haben. «Wir brauchen die Spiele mit Zuschauern. Wenn der eine oder andere Klub die geforderten Einnahmen nicht generieren kann, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, dann wird er nicht überleben können.»

Bislang gilt noch das Verbot für Grossveranstaltungen in der Schweiz. Am 12. August trifft sich der Bundesrat, um darüber zu beraten. Eine Verlängerung des Verbots bis Ende März 2021 steht im Raum. Man habe den Bundesrat gar via Brief kontaktiert – eine Antwort stehe aber noch aus.