YB und GC trennen sich im Wankdorf in der 2. Runde der Super League 0:0.

Der Schweizer Meister ist dem Aufsteiger haushoch überlegen, sündigt aber im Abschluss.

Im 2. Samstagsspiel bezwingt Zürich Lausanne mit 3:1.

Zum Saisonauftakt in der Super League hatte YB den FC Luzern in einer mitreissenden Partie mit 4:3 niedergerungen. Im 2. Auftritt der laufenden Spielzeit blieben die Berner für einmal ohne Torerfolg – gegen GC setzte es ein mageres 0:0 ab.

Auf dem Feld war im Gegensatz zur Resultatetafel ein Klassenunterschied auszumachen. Die Berner agierten bei strömendem Regen dominant, kamen zu zig hochkarätigen Torchancen, holten sich aber in einer Sparte miserable Noten ab: der Effizienz.

Am brenzligsten wurde es kurz vor Schluss:

79. Minute: Miralem Sulejmani hechtet in eine Flanke von Silvan Hefti, GC-Keeper André Moreira pariert mirakulös.

Miralem Sulejmani hechtet in eine Flanke von Silvan Hefti, GC-Keeper André Moreira pariert mirakulös. 82. Minute: Der eingewechselte Fabian Rieder kommt nach schickem Zusammenspiel mit Felix Mambimbi aus bester Position zum Abschluss, sieht seinen etwas zu zentralen Versuch aber ebenfalls vereitelt.

01:04 Video Sulejmani und Rieder vergeben die YB-Führung Aus Sport-Clip vom 31.07.2021. abspielen

Nur kurze Zeit zuvor sandte der Aufsteiger in der Offensive sein einziges Lebenszeichen aus – aber jenes hatte es in sich: Nikola Gjorgjev hämmerte die Kugel aus knapp 18 Metern an die Latte (78.). YB-Goalie Guillaume Faivre, der für den angeschlagenen David von Ballmoos einspringen musste, wäre machtlos gewesen. Ansonsten war das Team von Trainer Giorgio Contini im Spiel nach vorne kaum in Erscheinung getreten.

00:25 Video Gjorgjev hämmert den Ball an die Latte Aus Sport-Clip vom 31.07.2021. abspielen

Der Ball will nicht rein

Bereits in der 1. Halbzeit hatten sich die Berner an der GC-Verteidigung die Zähne ausgebissen. Bis zur Schlussphase war Jordan Siebatcheu mit einem etwas zu unpräzisen Schuss noch die grösste Gefahr für den Kasten Moreiras.

Danach scheiterten die Hausherren gleich mehrfach: Siebatcheu (38.), Marvin Spielmann (40.), Mambimbi (41.) und Hefti (43.) liessen ihre Torchancen ungenutzt.

Für GC dürfte sich das Unentschieden wie ein Sieg anfühlen, YB hingegen muss – jedenfalls was die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor angeht – über die Bücher.

Contini: «Die Mannschaft hat sich zerrissen»
Hefti: «Müssen das so akzeptieren und nach vorne schauen»
Abrashi: «Wir nehmen diesen Punkt gerne mit»
Lauper: «Wir haben gefühlt ein Powerplay gespielt»

So geht's weiter

YB gastiert in einer Woche beim FC Sion (18:00 Uhr), aber schon am Dienstag geht es für die Berner in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation zur Sache – auswärts bei Cluj. GC empfängt am Samstag (20:30 Uhr) Lausanne.