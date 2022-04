In der 29. Runde der Super League feiert Servette einen überraschenden 1:0-Heimsieg über Leader FCZ.

Einziger Torschütze in der Calvinstadt ist Kastriot Imeri, der nach 35 Minuten trifft.

Basel rückt mit dem Remis in St. Gallen damit bis auf 11 Punkte an Zürich heran.

Er hätte dem Zürcher Gastspiel in Genf eine neue Wendung geben können: Der Platzverweis gegen Servettes David Douline nach 68 Minuten. Der Genfer Verteidiger wurde für ein Foul gegen Wilfried Gnonto mit Gelb sanktioniert und flog vom Platz – weil er nur zehn Minuten zuvor bereits nach einem ungeschickten Einsteigen gegen den FCZ-Stürmer verwarnt worden war.

Geigers taktische Meisterleistung

Wenig überraschend waren die Gäste in der Folge näher am nächsten Tor, doch sinnbildlich für die erfolglosen Angriffsbemühungen des Leaders fungierte die Aktion von Topskorer Assan Ceesay, der in der 74. Minute aus aussichtsreicher Position an Servette-Goalie Jérémy Frick scheiterte.

Trotz namhaften Absenzen in der Genfer Innenverteidigung zeigte die Mannschaft von Alain Geiger damit eine Reaktion auf die 1:4-Pleite im «Léman-Derby» gegen Schlusslicht Lausanne. Sein Team fand mit einer kontrollierten Defensivleistung und schnellen Gegenangriffen trotz deutlich weniger Ballbesitz das richtige Mittel gegen die Zürcher.

Unterhaltsame erste Halbzeit

Servette hatte auch im 1. Durchgang keine falsche Scheu an den Tag gelegt. So etwa in der 35. Minute, als die Genfer erfolgreich nachsetzten: Ein missglückter Befreiungsschlag der Zürcher landete via Timothé Cognat bei Miroslav Stefanovic. Der beste Vorlagengeber der Liga legte zurück auf Kastriot Imeri, der per Innenrist in die Maschen traf. Für den Schweizer Internationalen war es der 11. Saisontreffer, für Stefanovic bereits der 19. Assist.

Die Partie im Stade de Genève hatte bereits munter begonnen. Schon nach 2 Minuten war FCZ-Goalie Brecher nach einem Steilpass von Imeri auf Chris Bedia geschlagen gewesen, der Ivorer traf aber nur das Aussennetz. 10 Minuten später verpasste Antonio Marchesano auf der Gegenseite die Führung aus nächster Nähe nicht minder knapp – diesmal stand ein Verteidiger der Gastgeber im Weg.

So geht's weiter

Der FCZ trifft am kommenden Samstagabend (17:30 Uhr) vor heimischem Publikum auf den amtierenden Meister Young Boys. SRF überträgt die Partie gegen die Berner live. Auch für Servette steht an jenem Abend ein Heimspiel an. Sie empfangen um 20:30 Uhr die Grasshoppers in der Calvinstadt.