Lausanne-Sport entscheidet das Léman-Derby gegen Servette zu Hause dank drei Toren von Zeki Amdouni verdient mit 4:1 für sich.

Für das Super-League-Schlusslicht ist es der 1. Sieg seit dem 21. November 2021.

In den anderen Sonntagsspielen der 28. Runde spielen Luzern und Lausanne ebenso 2:2 wie Basel und YB.

Bei seiner Auswechslung in der 82. Minute holte sich Zeki Amdouni seine wohlverdiente «Standing Ovation» vom Publikum im Stade de la Tuilière ab. Der 21-jährige Schweizer Stürmer hatte das Léman-Derby gegen Servette mit einer vorzüglichen Leistung und drei Treffern praktisch im Alleingang entschieden. Damit bescherte er dem Tabellenschlusslicht der Super League den 1. Sieg seit dem 21. November 2021 (1:0 in St. Gallen). Lausanne-Sport verkürzte gleichzeitig seinen Rückstand auf Luzern (9. Rang) auf 7 Punkte.

Amdouni, der zuvor in der Meisterschaft nie mehr als einen Treffer in einer Partie erzielt hatte, schoss seine drei Tore zwischen der 38. und 67. Minute:

1:0 – Servettes Moussa Diallo holt im Strafraum Hicham Mahou ungestüm von den Beinen. Schiedsrichter Luca Cibelli zeigt folgerichtig auf den Punkt. Amdouni visiert die linke untere Ecke an – und trifft mit etwas Glück.

– Servettes Moussa Diallo holt im Strafraum Hicham Mahou ungestüm von den Beinen. Schiedsrichter Luca Cibelli zeigt folgerichtig auf den Punkt. Amdouni visiert die linke untere Ecke an – und trifft mit etwas Glück. 2:0 – Mahou scheitert mit einem guten Schuss an Keeper Jérémy Frick. Den fälligen Eckball tritt Stjepan Kukuruzovic zur Mitte. Amdouni löst sich von Bewacher Nicolas Vouilloz und köpfelt den Ball unhaltbar ins Lattenkreuz (62.).

01:09 Video Der Hattrick von Amdouni gegen Servette Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

3:0 – Fünf Minuten später komplettiert Amdouni den Hattrick. Nach einem haarsträubenden Fehler von Théo Valls an der Grundlinie kommt der Ball zu Amdouni, der nicht lange fackelt und das Leder von der Strafraumgrenze in der rechten Ecke versenkt.

Damit war die Partie entschieden. Alvyn Sanches erhöhte für Lausanne nach einem Clichy-Bock auf 4:0 (72.), ehe Ronny Rodelin für Servette wenigstens noch den Ehrentreffer erzielte (76.).

Der fatale Denkfehler von Cognat

So verdient die Niederlage der Genfer auch war, die Gäste hätten die Partie in der Startphase in andere Bahnen lenken können, ja müssen. Nach 12 Minuten konnte sich Timothé Cognat 6 Meter vor dem Tor die Ecke aussuchen, entschied sich aber – wieso auch immer – für ein Dribbling. Er verlor den Ball, die Top-Chance war dahin.

01:18 Video Cognat lässt Hundertprozentige liegen und Rodelin scheitert vom Punkt Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Nur Momente später wurde Valls von den Beinen geholt und Referee Cibelli entschied nach Konsultation der VAR-Bilder auf Elfmeter. Rodelin nahm sich der Verantwortung an – und scheiterte an Goalie Mory Diaw.

Schwierige Spiele in einer Woche

Beide Mannschaften bekommen es am kommenden Wochenende mit grossen Brocken zu tun. Lausanne-Sport gastiert am Samstag im Wankdorf bei den Young Boys. Servette empfängt den Tabellenführer FC Zürich, gegen den man in bisher drei Saisonduellen nur einen Punkt holen konnte.

Schliessen 00:42 Video Kukuruzovic: «Wir konnten Selbstvertrauen tanken» Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 00:40 Video Frick: «Haben zu viele Chancen ausgelassen» Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.