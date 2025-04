Die 1. Phase in der Super League ist vorbei. Wir haben bei SRF-Fussballexperte Marc Schneider nachgefragt, was bei ihm hängengeblieben ist.

33 Runden sind in der Super League absolviert. In den kommenden 5 Wochen geht es in der Championship Group um den Meistertitel und die Europacup-Plätze, während in der Relegation Group gegen den Abstieg und die Barrage gespielt wird.

Bevor am 3. Mai der entscheidende Abschnitt mit der 34. Runde eingeläutet wird, blicken wir mit SRF-Fussballexperte Marc Schneider auf die 1. Phase der Meisterschaft zurück und wagen einen Ausblick:

So lautet Schneiders Zwischenfazit nach 33 Runden: «Wir haben eine sehr spannende Meisterschaft gesehen, die sowohl oben wie unten sehr viel geboten hat. Mein Fussball-Herz jubiliert, wenn ich sehe, was in der Super League abgeht. Die Qualität ist gut und der Modus tut der Schweizer Liga sehr gut.»

«Bei Sion hat mich positiv überrascht, dass noch immer der gleiche Trainer an der Seitenlinie steht. Das freut mich für Didier Tholot. Als Team gilt es den FC Basel hervorzuheben, der sich in den letzten Wochen sehr stabil präsentiert hat. Die negative Überraschung ist einerseits Mohamed Ali Camara. Er holte zu viele rote Karten, hatte zu viele schlechte Szenen für einen YB-Captain. Andererseits habe ich in der Rückrunde vom FC Lugano mehr erwartet.»

Der FCB und seine Gegner im Meisterrennen: «Wenn ich den aktuellen Formstand betrachte, dann bin ich überzeugt, dass Basel den Titel holen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass der FCB die Sache frühzeitig klarmachen wird. Denn man spürt diese ‹Grinta› und den absoluten Willen, den diese Mannschaft hat. Wenn Basel noch einen Herausforderer hat, dann am ehesten Servette. Aber die Genfer sind schlussendlich doch etwas zu wenig konstant.»

Seine Tipps im Abstiegskampf: «Auf dem direkten Abstiegsplatz wird am Ende der Saison der FC Winterthur stehen. Die Grasshoppers müssen die Barrage bestreiten.»

