GC feiert in der 29. Runde der Super League auswärts bei Winterthur einen verdienten 2:1-Sieg.

Bei Winterthur verschuldet Souleymane Diaby zuerst das 0:1 (3.), dann fliegt er nach 22 Minuten mit Rot vom Platz.

Im zweiten Spiel des Samstags trifft YB im Wankdorf auf Servette – live bei SRF.

In der 86. Minute machte Roman Buess mit dem 1:2 das Kantons-Derby doch noch einmal spannend. Vom Punkt blieb er gegen GC-Goalie André Moreira – einen der besten Penalty-Killer der Liga – souverän und verwandelte unten rechts. Zuvor hatte Verteidiger Dominik Schmid einen Schuss mit der Hand geblockt und so den Strafstoss verschuldet.

00:29 Video Buess verkürzt vom Punkt Aus Sport-Clip vom 22.04.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Im Anschluss an das 1:2 warf der FC Winterthur nochmals alles nach vorne. Doch zum Ausgleich reichte es für die aufopferungsvoll kämpfenden Winterthurer nicht mehr. Nach 95 Minuten beendete Schiedsrichter Fedayi San eine attraktive Partie auf der Schützenwiese mit dem besseren Ende für GC.

Diaby mit Horror-Auftritt

Die ersten Highlights hatten nicht lange auf sich warten lassen. Im Mittelpunkt stand dabei gleich zweimal der äusserst unglückliche Souleymane Diaby:

3. Minute: Der Linksverteidiger spielt einen katastrophalen Fehlpass direkt in die Füsse von GC-Mittelfeldspieler Hayao Kawabe. Der Japaner lanciert Christian Herc, der mit dem Aussenrist vor Markus Kuster verwertet.

Der Linksverteidiger spielt einen katastrophalen Fehlpass direkt in die Füsse von GC-Mittelfeldspieler Hayao Kawabe. Der Japaner lanciert Christian Herc, der mit dem Aussenrist vor Markus Kuster verwertet. 22. Minute: Bendeguz Bolla enteilt der FCW-Abwehr. Diaby nimmt die Verfolgung auf und reisst den Ungarn vor dem Strafraum zu Boden. Nach VAR-Intervention zeigt San zurecht die rote Karte.

Schliessen 00:55 Video Frühes Führungstor für GC Aus Sport-Clip vom 22.04.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden. 01:55 Video Diaby fliegt nach einer Notbremse vom Platz Aus Sport-Clip vom 22.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Trotz der Unterzahl gab Winterthur nicht auf und suchte den Ausgleich. Zur besten Möglichkeit kam Matteo Di Giusto noch vor der Pause. Allein vor Moreira schloss er jedoch zu zentral ab und sah seinen Schuss deshalb vom GC-Keeper pariert.

Ruhiger 2. Durchgang

In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit war es dann wieder GC, das jubeln durfte. Nach einem Eckball von Petar Pusic köpfelte Renat Dadashov zum 2:0 ein. Mit der komfortablen Führung und der numerischen Überzahl im Rücken liess es der Rekordmeister nach dem Seitenwechsel dann ruhig angehen. Lange ging das gut – bis Buess mit dem 1:2 doch noch einmal Spannung auf die Schützenwiese brachte.

00:57 Video Dadashov erhöht per Kopf für GC Aus Sport-Clip vom 22.04.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

So geht's weiter

GC holt mit dem Sieg im Kantons-Derby wichtige Punkte im Abstiegskampf und hat neu 8 Punkte Vorsprung auf das weiterhin letztplatzierte Winterthur.

In der Super League steht eine englische Woche an. GC trifft bereits am Dienstag im Letzigrund auf YB. Anpfiff ist um 20:30 Uhr, diese Partie können Sie live auf SRF zwei verfolgen. Winterthur trifft am Donnerstag auswärts auf den FC Luzern.