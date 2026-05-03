Die Thuner Meistermacher

Bild 8 von 10. Andres Gerber. Kaum einer kennt den Klub so gut wie er. Er war Spieler und Sportchef und bekleidet seit fünf Jahren das Präsidentenamt. Während schwierigen Jahren in der Challenge League bewahrte Gerber stets die Ruhe – und wird nun dafür belohnt.

Bildquelle: Freshfocus/Marc Schumacher.

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