Thun muss in die Barrage – Sion bleibt in der Super League

Sion stösst dank einem 2:1-Sieg bei Servette auf den rettenden 8. Platz vor.

Thun macht in Zürich ein 0:3 wett und muss trotzdem in die Barrage gegen den FC Vaduz.

Die Barrage-Spiele finden am Freitag (7.8.) und Montag (10.8.) jeweils um 18:15 Uhr statt.

Das Fernduell um den Barrageplatz war an Dramatik kaum zu überbieten. Thun schaffte gegen den FC Zürich nach einem 0:3-Rückstand zwar das Comeback und glich in der 90. Minute dank Ridge Munsys 2. Treffer zum 3:3-Endstand aus. Dennoch mussten die Thuner auf Schützenhilfe aus der Ferne hoffen.

Zum gleichen Zeitpunkt lief im Stade de Genève beim Stand von 2:1 für Sion nämlich erst die letzte Viertelstunde an. Grund war ein Stromausfall in der 1. Halbzeit, der einen Spielunterbruch zur Folge hatte. Doch Sion rettete den Vorsprung über die Zeit und schob sich so an Thun vorbei auf den 8. Platz.

Für den siegbringenden Treffer für die Sittener zeichnete Roberts Uldrikis verantwortlich. Der Lette traf nach Vorarbeit von Pajtim Kasami, der den 1:1-Ausgleich selbst erzielt hatte.

Thun auf der anderen Seite wurde für eine aufopferungsvolle Aufholjagd nicht belohnt. Nach einer Stunde lagen die Berner Oberländer mit 0:3 hinten, ehe sie sich eindrücklich zurückmeldeten. Für den sicheren Verbleib in der Super League hätten sie allerdings mindestens gleich viele Punkte wie Sion gebraucht.

Xamax verabschiedet sich mit Niederlage

Neuchâtel Xamax stand bereits vor dem letzten Spieltag als Absteiger in die Challenge League fest. Im Abschiedsspiel aus der Super League verloren die Neuenburger zuhause gegen Lugano mit 0:1. In einer Partie mit wenigen Höhepunkten avancierte Christopher Lungoyi für die Gäste zum Matchwinner.

Für Xamax war es die 4. Niederlage in Folge. Lugano schob sich dank dem Erfolg noch auf den 5. Tabellenplatz.