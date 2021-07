YB schlägt Luzern in der 1. Runde der Super League auswärts 4:3.

In einer an Spektakel kaum zu überbietenden Partie erzielt Jordan Siebatcheu in der 93. Minute den Siegtreffer.

Neben Siebatcheu treffen auch Pascal Schürpf und Meschack Elia doppelt.

Im zweiten Spiel des Tages gewinnt St. Gallen auswärts gegen Lausanne 2:1.

Die über 13'000 Zuschauer in Luzern hatten sich wohl schon mit dem Unentschieden zufriedengegeben. Doch Jordan Siebatcheu hatte etwas dagegen. In der 93. Minute setzte sich der YB-Stürmer im Luftduell gegen Luzerns Neuzugang Holger Badstuber durch und traf zum 4:3-Siegtreffer.

Nach rund einer Stunde hatte die YB-Gefühlswelt noch ganz anders ausgesehen. Soeben hatte Pascal Schürpf mit seinem zweiten Treffer das 3:1 erzielte. Neo-Trainer David Wagner reagierte mit einem vierfachen Wechsel auf den Rückschlag.

Der Tausch verfehlte seine Wirkung nicht, nur 10 Minuten später war die Partie wieder ausgeglichen. Für die Tore waren aber Startelfkräfte besorgt. Elia (59.) mit seinem zweiten persönlichen Treffer des Tages und sein Sturmpartner Siebatcheu (68.) sorgten für den verdienten Ausgleich.

Luzern dreht Partie vor der Pause

Schon die ersten 45 Minuten waren beste Werbung für den Schweizer Fussball. War es vor der Partie noch der strömende Regen, fielen nach dem Anpfiff auch die Tore.

14. Minute: Nach einer einstudierten Freistossvariante kommt Fabian Rieder von der Strafraumgrenze frei zum Abschluss. Der Schuss des Youngsters landet via Elia und dem Pfosten im Tor.

27. Minute: Filip Ugrinic legt den Ball gekonnt zurück auf Neuzugang Christian Gentner. Dieser verpasst zwar, doch Schürpf erbt und gleicht aus.

41. Minute: Michel Aebischer lässt sich im Spielaufbau den Ball abluchsen. Ibrahima Ndiaye bezwingt von Ballmoos in der weiten Ecke und dreht das Spiel noch vor der Pause.

Für Wagner endete dank dem ersten Sieg als YB-Trainer auch eine persönliche Durststrecke. Vor seiner Premiere in der Super League hatte der 59-Jährige 18 Spiele auf einen Pflichtspielsieg gewartet.

So geht es weiter

Für YB beginnt die Saison gleich mit einer weiteren englischen Woche. Nach dem 0:0 im Hinspiel ist der Meister in der 2. Runde der Qualifikation zur Champions League am Mittwoch gegen Slovan Bratislava im Wankdorf gefordert. Anpfiff der Partie ist um 20:15 Uhr. Drei Tage später ist Aufsteiger GC zu Gast in Bern (20:30 Uhr), Luzern reist am Sonntag nach St. Gallen (14:15 Uhr).