Entscheidung in Super League

Sion verhindert in der letzten Runde der Super-League-Saison den direkten Abstieg in die Challenge League.

Die Walliser besiegen Basel zuhause 4:0 und treten in der Barrage gegen Thun an.

Vaduz (1:4 in Zürich) muss nach einem Jahr Super League erneut den Gang in die zweithöchste Spielklasse antreten.

YB (4:2 in Lausanne), St. Gallen (2:1 in Genf) und Lugano (2:1 in Luzern) feiern zur Saison-Dernière Auswärtserfolge.

Er begann für Vaduz doch so fabelhaft, der Showdown im Kampf gegen den Abstieg. Nur gerade 100 Sekunden waren im Letzigrund verstrichen, als Matteo di Giusto einen schnörkellosen Angriff mit einem satten Schuss zum 1:0 vollendete. Bei Sion - Basel hiess es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 – somit wäre den Liechtensteinern der Barrage-Platz garantiert gewesen.

Doch es ging nicht lange, da schwang das Pendel auf die andere Seite aus und Vaduz sah sich plötzlich mit dem direkten Abstieg konfrontiert. Die Schlüsselmomente des Abstiegs-Thrillers spielten sich um 20:38 Uhr ab:

Der FCZ gleicht gegen Vaduz aus. Antonio Marchesano nickt nach Flanke von Fabian Rohner zum 1:1 ein.

Nur 30 Sekunden später geht Sion in Führung. Baltazar Costa zieht aus der Distanz ab, Basel-Goalie Heinz Lindner lässt nach vorne abprallen und Gaëtan Karlen staubt zum 1:0 ab.

Die Liechtensteiner Fussball-Seele weinte, denn der Blick auf die Blitztabelle war eindeutig: Vaduz übernahm die rote Laterne, Sion lag auf dem «rettenden» Barrage-Platz. Doch es kam in der ersten Halbzeit für das Team von Mario Frick noch schlimmer. Sion führte den FCB vor und erhöhte auf 3:0 (34./35.), während Stephan Seiler (35.) den FCZ mit einem Traumtor in Führung schoss.

Vaduz kraftlos – Sion furios

Nach der Pause war die Devise klar: Vaduz benötigte 2 Treffer, um den Spiess wieder umzudrehen. Aber die Equipe von Frick war der Aufgabe nicht gewachsen. Sie war zwar bemüht, dem FCZ ihr Spiel aufzuzwingen, agierte aber in den entscheidenden Situationen zu wenig entschlossen – genau das, was den Sittenern im Tourbillon mit Bravour gelang. Dort stellte Guillaume Hoarau mit seinem 100. Ligator auf 4:0 (58.).

Derweil war beim FCV die Luft draussen. Statt zum Aufbäumen kam es zum Zusammenbruch: Benjamin Kololli (70.) und Wilfried Gnonto (74.) mit dem 3:1 und 4:1 für Zürich besiegelten den Vaduz-Abstieg.

Sion mit Gala gegen Angstgegner

Vor dem Showdown hatte wenig für den FC Sion gesprochen. Die Walliser trafen in der letzten Runde der Super League ausgerechnet auf Angstgegner Basel. Gegen die «Bebbi» hatte Sion nur eines (!) der letzten 39 Spiele gewinnen können.

Während Vaduz damit wieder mit der Challenge League vorliebnehmen muss, steht für Sion die Barrage gegen Thun an. Das Hinspiel steigt am Donnerstag 27. Mai (20:30 Uhr), die Entscheidung fällt am Sonntag, 30. Mai (16:00 Uhr).