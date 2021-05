YB schlägt in der 36. SL-Runde Lausanne auswärts 4:2 und schliesst die Saison 31 (!) Punkte vor «Verfolger» Basel ab.

St. Gallen tritt in Genf ausschliesslich mit Reserve-Spielern an, gewinnt die Cupfinal-Hauptprobe aber dennoch.

Lugano sichert sich mit einem Dreier gegen Luzern Platz 4 in der Super League.

In der 36. Runde der Super League interessierte vor allem das Fernduell gegen den Abstieg zwischen Sion und Vaduz. Auf den anderen 3 Plätzen ging es weit weniger brisant zu und her. Die eine oder andere Geschichte wurde aber auch in Lausanne, Genf und Luzern geschrieben.

Spiel 1: YB baut Vorsprung noch einmal aus

Unglaubliche 31 (!) Punkte stehen am Schluss zwischen Schweizer Meister YB und seinem ersten «Verfolger» Basel. Die Berner zeigten sich auch in der 36. Runde noch hungrig und feierten beim 4:2 in Lausanne den 25. Saisonsieg. Sechs verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Mit dem Sieg im letzten Spiel unter dem scheidenden Erfolgstrainer Gerardo Seoane schraubten die Young Boys ihr Punktetotal auf 84 Zähler. Das ist zwar kein Rekord (in der Saison 2018/19 kam YB auf 91 Punkte). Die 31-Punkte-Reserve auf Platz 2 ist hingegen sehr wohl eine neue Bestmarke (zuvor lag sie bei 20 Zählern).

Spiel 2: Teenager trifft für den FCSG

Bei St. Gallen bündelt man sämtliche Kräfte für den Cupfinal vom Pfingstmontag gegen Luzern. Zum bedeutungslosen Auswärtsspiel in Genf fuhr kein einziger Stammspieler mit. Trotz B-Elf auf dem Feld und Akteuren für eine mögliche C-Elf auf der Bank fuhr Coach Peter Zeidler einen 2:1-Sieg bei den drittplatzierten Genfern ein. Salifou Diarrassouba (12.) und der erst 17-jährige Alessio Besio bei seiner Super-League-Premiere (45.) schossen die Tore für die Ostschweizer. Einwechselspieler Boubacar Fofana konnte für Servette nur noch verkürzen (56.).

Spiel 3: Lugano sichert sich Rang 4

Im Direktduell zwischen den punktgleichen Teams aus Luzern und Lugano gingen die Gäste aus dem Tessin mit einem 2:1 vom Feld. Dank dem Erfolg beendet Lugano die Saison auf dem 4. Platz, unmittelbar vor den Luzernern. Für die Vorentscheidung zum 2:0 sorgte nach knapp einer Stunde Lucky Opara in seinem erst 4. Einsatz in der Super League. Für den Nigerianer war es das 1. Tor in der Schweizer Top-Liga. Im FCL-Tor wurde Marius Müller für den Cupfinal «geschont». An seiner Stelle durfte David Zibung das letzte Profispiel seiner Karriere bestreiten.