St. Gallen schlägt Basel in der 13. Runde der Super League im St. Jakob-Park 1:0.

Élie Youan köpfelt die Gäste spät zum Sieg.

4 Mal prallt der Ball an die Torumrandung, alleine Kasami war für die Hälfte dieser Szenen verantwortlich.

Der FCZ siegt bei Servette (2:1) und Lugano gewinnt in Lausanne 2:0.

Später Paukenschlag in Basel: St. Gallens Élie Youan köpfelte einen Eckball von Victor Ruiz in der 87. Minute zum 1:0 ins Tor. FCB-Innenverteidiger Andy Pelmard verlor das entscheidende Duell. St. Gallen düpierte damit nach dem 3:1-Sieg vom vergangenen Spieltag gegen YB mit dem FC Basel das nächste Liga-Schwergewicht.

Schliessen 00:55 Video Youan köpfelt FCSG zum Sieg Aus Sport-Clip vom 07.11.2021. abspielen 12:26 Video Basel - St. Gallen im Grand Format Aus Super League – Goool vom 07.11.2021. abspielen

Das Heimteam war in dieser Saison lange der ungeschlagene Leader. Auf dem 1. Platz verbleiben die Basler, das Adjektiv davor müssen sie jedoch streichen. Die Ostschweizer verschaffen sich im Abstiegskampf Luft und können sich mit Platz 6 langsam aber sicher nach vorne orientieren.

Es roch nach einem 0:0

Lange sah es danach aus, als würde die Partie zum unterhaltsamsten 0:0 der Saison avancieren. Hohe Intensität, ein horrendes Tempo und Torchancen en masse: Das Spiel Basel - St. Gallen bot den Zuschauern trotz Torarmut viel. Dass lange keinem Team ein Treffer gelang, glich einem Wunder, hatten doch beide je 2 Mal für Pfosten- oder Lattenschüsse gesorgt:

10. Minute: Pajtim Kasamis Abschluss wird von Keeper Lawrence Ati Zigi an den Pfosten gelenkt. Es ist zu diesem Zeitpunkt bereits die 3. Chance des FCB-Akteurs.

Pajtim Kasamis Abschluss wird von Keeper Lawrence Ati Zigi an den Pfosten gelenkt. Es ist zu diesem Zeitpunkt bereits die 3. Chance des FCB-Akteurs. 20. Minute: Kwadwo Duahs Hereingabe für Élie Youan ist etwas zu steil. So trifft er im Fallen alleine vor Heinz Lindner nur den Pfosten.

Kwadwo Duahs Hereingabe für Élie Youan ist etwas zu steil. So trifft er im Fallen alleine vor Heinz Lindner nur den Pfosten. 27. Minute: Isaac Schmidt schiesst aus der 2. Reihe nur an den Pfosten, Lindner wäre geschlagen gewesen.

Isaac Schmidt schiesst aus der 2. Reihe nur an den Pfosten, Lindner wäre geschlagen gewesen. 67. Minute: Kasami lässt mit seinem Halbvolley an die Latte aufhorchen. Es war in dieser Saison sein 5. Aluminium-Treffer, der 2. im Spiel gegen den FCSG.

Auch in der Folge blieb Kasami ein Aktivposten und vergab weitere Chancen. Die grösseren und gefährlicheren Möglichkeiten verzeichneten über das gesamte Spiel gesehen aber die Gäste, weshalb der St. Galler Sieg in Ordnung geht.

01:07 Video Fazliji, Stocker und Kasami im Interview Aus Super League – Goool vom 07.11.2021. abspielen

So geht's weiter

Nach der Nationalmannschaftspause trifft St. Gallen auf Schlusslicht Lausanne (21.11.). Das Spiel des FCB bei YB wurde verschoben, weshalb die «Bebbi» in der Liga eine Woche länger warten müssen und erst am 28.11. in Luzern wieder spielen werden. Zuvor wartet Kairat Almaty (25.11.) in der Conference League.