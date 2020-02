Zweiter Heimsieg in Folge für Thun

Schlusslicht Thun gelingt gegen Lugano mit einem 3:2-Sieg ein Befreiungsschlag.

Thun siegt im dritten Rückrundenspiel zum zweiten Mal und schliesst nach Punkten zum neuntplatzierten Xamax auf.

Xamax verliert gegen Luzern 0:1, St. Gallen schlägt Servette 1:0.

Nicola Sutter machte es in der 62. Minute noch einmal spannend. Der Thuner Innenverteidiger wollte eigentlich zu Goalie Guillaume Faivre zurückköpfeln, der aber aus dem Tor stürmte und den Ball verpasste. Lugano schöpfte mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 noch einmal Hoffnung.

Den verdienten Sieg liessen sich die Berner Oberländer nicht mehr nehmen, beanspruchten aber in der 92. Minute noch einmal das Glück. Luganos Filip Holender scheiterte mit seinem Lupfer an der Lattenoberkante. Nicolas Hasler hatte davor das 4:2 verpasst. Sein Schuss aus grosser Distanz streifte das Lattenkreuz (78.).

Munsy: Zwei Tore, eines zählt

Ridge Munsy konnte sich am Schluss als Matchwinner feiern lassen. Dabei brauchte er zwei Anläufe für sein 3:1. Zuerst noch aus dem Abseits zurückgepfiffen, klappte es zwei Minuten später nach einer schönen Kombination doch noch (58.).

Thun war mit zwei Kopfballtreffern nach Eckbällen von Miguel Castroman vermeintlich beruhigend mit 2:0 in Führung gegangen.

17. Minute: Chris Kablan, der von einer Gelbsperre zurückkehrt, setzt sich im Gewühl durch und nickt am zweiten Pfosten zum 1:0 ein.

Chris Kablan, der von einer Gelbsperre zurückkehrt, setzt sich im Gewühl durch und nickt am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. 21. Minute: Lugano-Goalie Noam Baumann hat ein Déjà-vu der negativen Art. Wieder kommt der Corner von der gleichen Seite, diesmal geht Basil Stillhart in der Mitte vergessen.

Mijat Maric hatte Lugano in der 41. Minute per Penalty ein erstes Mal zurück ins Spiel gebracht. Der Innenverteidiger traf bereits zum 5. Mal in dieser Saison und ist damit Top-Torschütze seines Teams.

Thun bleibt Schlusslicht

Thun schafft durch den Sieg und die gleichzeitige Niederlage von Xamax gegen Luzern den Anschluss an den Zweitletzten aus Neuenburg. Wegen des schlechteren Torverhältnisses behalten die Berner Oberländer indes die rote Laterne. Lugano wartet seit nunmehr 5 Partien auf einen Sieg in der Super League und droht nun selbst wieder in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Sendebezug: SRF zwei, Super League Goool, 9.2.2020, 18:00 Uhr