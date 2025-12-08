Der ehemalige Präsident des FCZ ist am Sonntag «nach langer Krankheit friedlich eingeschlafen», wie der Klub schreibt.

Legende: Mit dem Meisterpokal im Jahr 2006 Sven Hotz. KEYSTONE/Walter Bieri

Der FC Zürich trauert um Sven Hotz. Der ehemalige Klub-Präsident ist am Sonntagabend verstorben. Dies gab der Zürcher Verein am Montagnachmittag auf X bekannt. «Es ist für uns alle tröstlich, dass Sven nach langer Krankheit friedlich einschlafen durfte», heisst es in der vom amtierenden Präsidenten Ancillo Canepa verfassten Mitteilung.

Hotz hinterliess beim FCZ grosse Spuren. Von 1944 bis 1964 spielte er bei den FCZ-Junioren und in der zweiten Mannschaft. Von 1958 bis 1965 war er zudem als Vorstandsmitglied und Sekretär tätig.

Meistertitel 2006 als Highlight

Nach einer zweijährigen Schaffenszeit als Vize-Präsident wurde er 1986 zum Präsidenten gewählt. 20 Jahre bekleidete er dieses Amt; als Patron bejubelte er zwei Cupsiege (2000 und 2005) sowie den legendären Meistertitel 2006.

«Wir wurden Freunde, die sich stets mit Respekt und gegenseitigem Vertrauen begegneten. Auch nach seinem Rücktritt als Präsident blieben wir Freunde», erinnert sich Canepa.

