Im Sommer 2017 war die Welt beim FC Basel noch in Ordnung. Der Klub vom Rheinknie wurde unter Trainer Urs Fischer zum 8. Mal in Folge und zum insgesamt 20. Mal Schweizer Meister. Es sollte gleichzeitig das Ende der Basler Dominanz in der heimischen Fussball-Liga bedeuten.

Auf Führungsebene endete im Juni 2017 die Zeit von Bernhard Heusler als Präsident, bereits seit April war klar gewesen, dass der Vertrag mit Coach Urs Fischer nach zwei Meistertiteln und einem Cupsieg in zwei Jahren nicht verlängert wird. Raphael Wicky, zuvor als FCB-Jugendtrainer aktiv, übernahm das Amt des Cheftrainers. Der Walliser sollte der erste von insgesamt sechs Trainern sein, der in den folgenden fünfeinhalb Jahren das Sagen an der Seitenlinie hatte.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vogel übernimmt interimistisch Basel trennt sich von Trainer Alex Frei 07.02.2023 Mit Video

Raphael Wicky (2017-2018): In der ersten Saison unter Wicky reisst die Meisterserie des FCB. Hinter den Young Boys resultiert Platz 2. In der Champions League führt er das Team zwar in den Achtelfinal. Nach einem schwachen Start in die Spielzeit 2018/19 wird Wicky nach nur zwei Pflichtspielen aber entlassen. Alex Frei übernimmt interimistisch.

Marcel Koller (2018-2020): Im August 2018 tritt der frühere Schweizer Internationale den Trainerposten beim FCB an. In der Meisterschaft muss sich der Klub erneut hinter YB mit Platz 2 zufriedengeben. Mit dem Cupsieg 2019 findet die Saison einen versöhnlichen Abschluss. Es sollte der bis heute letzte Titel der Basler bleiben. Nach der folgenden Saison und Rang 3 in der Liga wird Kollers Vertrag nicht verlängert.

04:39 Video Archiv: Basel holt unter Koller den Cupsieg 2019 Aus Sport-Clip vom 19.05.2019. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 39 Sekunden.

Ciriaco Sforza (2020-2021): Kollers Nachfolger ist mit Sforza ein weiterer früherer Nationalspieler. Sein Engagement endet am 6. April 2021. Der FCB belegt zu diesem Zeitpunkt nur Platz 5 in der Super League.

Patrick Rahmen (2021-2022): Der Basler springt beim FCB zunächst interimistisch ein, wird dann zum Cheftrainer ernannt. Rahmens Zeit als Cheftrainer endet am 21. Februar 2022. Die neue Klubführung um Präsident David Degen (seit August 2021) bemängelt die unbefriedigende sportliche Entwicklung und die fehlende Perspektive des damaligen Tabellen-Dritten.

Alex Frei (2022-2023): Nach der Entlassung von Rahmen übernimmt Guillermo Abascal bis zum Saisonende interimistisch. Auf die aktuelle Saison hin kehrt Frei als Cheftrainer zu seinem Stammklub zurück. Nach 19 Spielen mit nur 5 Siegen und Rang 7 in der Liga zieht die Klubleitung wiederum die Reissleine.

Einmal mehr muss sich der FCB nun also wieder auf Trainersuche begeben. Wurde Frei der sportliche Misserfolg zum Verhängnis, fehlte bei früheren Coaches bisweilen einfach die Geduld. So wurden beispielsweise Fischer oder Rahmen mit einem Punkteschnitt von 2,19 respektive 2,11 nicht mehr weiter beschäftigt.

Mit Heiko Vogel übernimmt nun vorübergehend immerhin ein Mann, der in dieser Statistik auch gute Werte vorweisen kann. In seiner Zeit als Basel-Trainer (2011-2012) wies der heutige Sportchef einen Punkteschnitt von 2,11 auf.