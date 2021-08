Basel und YB trennen sich am 5. Spieltag der Super League 1:1.

Jordan Siebatcheu bringt den Meister in Front, Sebastiano Esposito gleicht nach der Pause per Traumfreistoss aus.

Mit Luzern - Lausanne und GC - Servette enden auch die anderen Partien vom Sonntag 1:1.

Mit Spannung war es erwartet worden, das erste Kräftemessen der Saison zwischen Basel und YB. Auf der einen Seite das runderneuerte Heimteam, das bisher so erfrischend offensiv und attraktiv aufgetreten war und in der Conference League steht; auf der anderen Seite der vierfache Meister, der sich mit neuem Trainer – aber nicht ohne Mühe – für die Champions League qualifizieren konnte. Am Ende musste YB froh sein, mit einem Punkt aus Basel abreisen zu können.

02:33 Video Basel - YB: Kurz-Zusammenfassung Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen

Die Berner hatten im St. Jakob-Park gut begonnen und waren in der 20. Minute durch Jordan Siebatcheu in Front gegangen. Der Amerikaner wurde von Nicolas Moumi Ngamaleu und Meschack Elia perfekt bedient und quasi auf der Torlinie abgeschossen; das 1:0 für YB war Tatsache.

00:49 Video Siebatcheu steht goldrichtig, YB geht in Front Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen

Platzverweis nimmt YB die Luft aus den Segeln

Vom Heimteam kam bis auf einen Pfostenkopfball von Pajtim Kasami wenig. Doch dann erwies Quentin Maceiras seinem Team einen Bärendienst: Der Verteidiger kassierte nach einer Rudelbildung zunächst eine Verwarnung, zwei Minuten später nach einem harten Einsteigen gegen Arthur Cabral – wobei er bei derselben Aktion zuvor wohl gefoult worden war – Gelb-Rot. Eine zumindest strittige Entscheidung.

01:44 Video Maceiras sieht innert 2 Minuten 2 Mal Gelb Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen

In Überzahl war Basel spielbestimmend, ohne wirklich gefährlich zu werden, mit einer Ausnahme. Nach 51 Minuten legte sich Sebastiano Esposito den Ball zum Freistoss bereit und jagte die Kugel über die Mauer ins Netz. Weil Cabral – in dieser Saison erst zum zweiten Mal überhaupt ohne eigenen Treffer – eine Viertelstunde vor Schluss nach schöner Vorlage von Michael Lang das 2:1 verpasste, blieb es bis zum Schluss beim Remis. Basel konnte am Ende nicht kaschieren, dass es noch am Donnerstag in den Conference-League-Playoffs 120 Minuten gegen Hammarby hatte kämpfen müssen.

00:48 Video Basels Goldfüsschen Esposito trifft per Traumfreistoss Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen

So geht es weiter

Basel bleibt damit auch nach 5 Spieltagen unbesiegt. Das war dem FCB zuletzt vor 5 Jahren gelungen. Auf der anderen Seite sind die 5 Punkte von YB nach 4 Partien der schlechteste Berner Saisonstart seit 2014. Nach der Nationalmannschaftspause bekommt es der Meister mit Leader FCZ zu tun. Basel reist einen Tag später, am 12. September, nach Lugano.