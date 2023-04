Legende: Da war Heiko Vogel noch nicht Trainer Der FCB-Sportchef und Präsident David Degen im Trainingscamp in Marbella im Januar 2023. Freshfocus

Im SonntagsBlick sagt Degen zur Trennung von Alex Frei am 7. Februar: «Es war definitiv eines der schwierigsten Gespräche meines Lebens.» Er schätze seinen ehemaligen Teamkollegen als Menschen und werde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren.

Wir suchen für nächste Saison einen neuen Trainer.

Ob es falsch gewesen sei, Frei zum Trainer zu machen, will Degen nicht beurteilen. Als Fehler bezeichnet er aber die Entlassung von Patrick Rahmen im Frühling vor einem Jahr. «Wir hätten ihm bis Sommer 2022 Zeit geben und die Entwicklung abwarten sollen», räumt Degen ein.

02:07 Video Archiv: Alex Frei muss beim FCB gehen Aus Sport-Clip vom 07.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

Zeidler kein Thema

Ob Heiko Vogel der Treiber hinter Freis Entlassung war, lässt Degen im Interview offen. Über die Zukunfts des Interimscoachs liess sich der 40-Jährige aber mehr entlocken: «Vogel bleibt bis Ende Saison Trainer. Das ist der Plan. Wir suchen für nächste Saison einen neuen Trainer.»

Vogel werde sich auf die Rolle des Sportchefs konzentrieren. Er habe keine Ambitionen auf den Trainerjob. Peter Zeidler und André Breitenreiter seien kein Thema. Der Nachfolger sei noch nicht gefunden.

Dass sich Degen in den letzten rund 18 Monaten öffentlich nicht geäussert hat (auch diverse SRF-Anfragen waren erfolglos), sei mit dem Verwaltungsrat so abgesprochen gewesen. «Die Kritik an unserer Kommunikation müssen wir uns gefallen lassen, wir hätten die Leute und unsere Fans bei gewissen Entscheiden mehr abholen müssen», erklärt Degen.