Der FC Sion verliert in der letzten Runde der Super League in St. Gallen diskussionslos 0:4 und muss den Gang in die Barrage antreten.

Aufsteiger Winterthur schafft daher trotz einer 1:2-Niederlage bei Meister YB den Klassenerhalt.

In den weiteren Partien der 36. Runde bezwingt Basel die Grasshoppers 3:1. Servette sichert sich dank eines 1:0-Siegs in Luzern den 2. Platz, während Lugano in Zürich einen Sieg feiert.

Vor der letzten Runde präsentierte sich die Ausgangslage im Abstiegskampf folgendermassen: Holt Sion in St. Gallen nicht mindestens einen Punkt, ist Aufsteiger Winterthur der Klassenerhalt unabhängig des Resultats in Bern sicher. Schon früh zeichnete sich ab, dass den Wallisern dieses Unterfangen nicht gelingen würde. Emmanuel Latte Lath sorgte mit seinen Saisontoren 13 und 14 früh für eine 2:0-Führung für St. Gallen:

5. Minute: Nach einem weiten Einwurf von Lukas Görtler setzt sich Latte Lath im Strafraum durch und schiebt den Ball an Sion-Goalie Alexandros Safarikas vorbei zur frühen St. Galler Führung.

21. Minute: Der Ivorer doppelt kurze Zeit später nach. Isaac Schmidt leitet einen schnellen St. Galler Konter ein und legt auf für Latte Lath, der im Strafraum souverän zum 2:0 vollendet.

Die Walliser, denen in der 18. Minute der Ausgleichstreffer aufgrund einer Abseitsposition Baltazar Costas aberkannt worden war, wirkten fortan von der Rolle. Vom Elan der Startminuten war nichts mehr zu sehen. Vielmehr spielten sich die St. Galler in einen Rausch: Mit einem herrlichen Schlenzer von der Strafraumgrenze stellte Julian Von Moos kurz vor der Pause auf 3:0.

Den deutlichen Vorsprung verwalteten die Gastgeber anschliessend souverän. Sion erkämpfte sich zwar gelegentlich Torchancen. Ein allfälliges Comeback lag aber nie in der Luft. Die 19. Saisonniederlage und der damit verbundene Gang in die Barrage liess sich nicht mehr abwenden. Kurz vor Schluss erzielte Akolo gar noch das 4:0 für St. Gallen.

Winterthur hält die Klasse

Dadurch verkam das Resultat im Berner Wankdorf zur Farce. Winterthur musste angesichts der klaren Verhältnisse in St. Gallen nie wirklich um den Klassenerhalt zittern, während der längst feststehende Meister die Saison mit einem Sieg beenden wollte.

Legende: Haben trotz der Niederlage in Bern Grund zum Feiern Roman Buess und der FC Winterthur. Keystone/Peter Klaunzer

YB holte sich schliesslich einen 2:1-Sieg. Grund zum Feiern hatten nach dem Schlusspfiff aber beide Fanlager. Die Berner bejubelten den 20. Dreier der Saison sowie den überlegenen Meistertitel, während die Eulachstädter die Klasse in ihrer Comeback-Saison halten.

In der 30. Minute sorgte Jean-Pierre Nsame mit seinem 100. (!) Super-League-Treffer für die Berner Führung im 1. Durchgang. Kurz nach Wiederanpfiff glich Roman Buess mit einem präzisen Flachschuss für Winterthur aus, bevor Kastriot Imeri in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte: Mit einem Kunstschuss ins rechte Lattenkreuz verwandelte er das Wankdorf in ein Tollhaus.

So geht es weiter

Während die Saison für 9 Super-League-Mannschaften mit dem letzten Spieltag zu Ende ging, geht jene des FC Sion in die Verlängerung. Gegen Stade Lausanne-Ouchy, den 3. der Challenge League, kämpfen die Walliser um den Verbleib in der höchsten Spielklasse der Schweiz. Am 3. Juni kommt es im Sittener Tourbillon zum Hinspiel, drei Tage später steigt auf der Pontaise in Lausanne die Reprise.