Nach 29 Runden belegen die 3 Zürcher Klubs in der Super League die letzten 3 Ränge.

Legende: Steht auch er vor dem Ende? FCZ-Präsident und -Identifikationsfigur Ancillo Canepa. Keystone/Christian Merz

Ein nächster Neubeginn, ein Rekordmeister im Schwebezustand und ein Underdog, den die Realität einholt: Die Vereine aus dem bevölkerungsreichten Kanton befinden sich im Tief. In der Tabelle sind die Winterthurer 4 Runden vor Teilung der Tabelle mit 16 Punkten das abgeschlagene Schlusslicht. 8 Punkte weiter vorne belegen die Grasshoppers den Barrageplatz, weitere 7 Zähler davor kann der FC Zürich die eingeplante Meisterrunde nur noch theoretisch erreichen.

Damit ist nahezu sicher, dass ein Zürcher Klub absteigen wird und ein weiterer den Gang in die Barrage antreten muss. Es droht eine historisch schlechte Saison. Als letztmals kein Klub aus dem Kanton Zürich die Top 8 der höchsten Schweizer Spielklasse erreichte, wurde aufgrund des 1. Weltkriegs eine verkürzte Saison gespielt und Brühl St. Gallen wurde Schweizer Meister. Man schrieb das Jahr 1915.

111 Jahre später sieht die Lage aus Zürcher Sicht erneut ernüchternd aus. Eine Bestandesaufnahme.

FC Zürich

Nach der Ära Milos Malenovic führt Dennis Hediger den FCZ, dessen Teamleader Steven Zuber den Notausgang nach Griechenland gewählt hat, durch den nächsten grossen Umbruch inmitten einer Saison. Nur 3 Spieler von Hedigers Startelf am letzten Samstag beim 1:2 bei Servette (Lindrit Kamberi, Damienus Reverson und Nelson Palacio) standen schon beim Anpfiff am 1. Spieltag auf dem Platz.

Der nächste Neubeginn soll zugleich das Fundament für eine Machtübergabe legen, die Präsident Ancillo Canepa und seine Frau Heliane Canepa mit dem Verwaltungsrat Claudio Cisullo im Hintergrund vorantreiben. Einem Bericht der Wirtschaftszeitung «Finanz- und Wirtschaft» zufolge soll diese noch 2026 erfolgen.

GC

Die Verpflichtung von Alain Sutter als neuer Sportchef sorgte im letzten Sommer für Aufbruchstimmung. 10 Monate später ist der Optimismus am Versanden. Auf dem Platz tritt die mit vielen Neuzugängen und Leihspielern modifizierte Mannschaft auf der Stelle und es drohen die nächsten Barragespiele gegen den Abstieg.

Daneben hat sich unter Sutter bislang wenig verändert. Der Mit-Architekt des anhaltenden St. Galler Aufschwungs hält sich in der Öffentlichkeit stärker zurück als erwartet. Nach wie vor ist GC schwer greifbar und die US-Besitzer halten sich bedeckt.

Winterthur

Seit dem überraschenden Aufstieg im Sommer 2022 hat sich der FC Winterthur im Konzert der Grossen dreimal überzeugend behauptet. In der 4. Saison neigt sich das Winterthurer Super-League-Märchen dem Ende zu.

Das Qualitätsdefizit in der Mannschaft scheint so gross, dass der Ligaerhalt kein 4. Mal gelingen wird. Die Phase der Kanterniederlagen hat das Team des zurückgekehrten Trainers Patrick Rahmen zwar überstanden. Zu oft entgehen aber auch Punkte nach Führungen.

Super League