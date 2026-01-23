Der FC Zürich rüstet sich auf und schafft neue Positionen in seinem Organigramm.

Legende: Übernimmt ad interim die Position des CEO FCZ-Präsident Ancillo Canepa. KEYSTONE/Ennio Leanza

Der FC Zürich hat an einer Medienkonferenz sein neues Organigramm vorgestellt. Präsident Ancillo Canepa wird die Position des CEO ad interim übernehmen. Zudem wird Claudio Cisullo, «Lead Independent Director» im Verwaltungsrat, auch Vorsitzender eines neu formierten Beirats.

Dort sitzen unter anderem prominente Namen wie Roberto Di Matteo, der als Trainer mit Chelsea 2012 die Champions League gewann, und Roberto Donadoni (63-facher italienischer Nationalspieler, 3 Champions-League-Siege). Ergänzt wird der Beirat durch Unternehmer Samuel Widmann, Björn Waspe und Kommunikationsexperte Peter Marti.

