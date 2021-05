Legende: Müssen um den Klassenerhalt zittern Der FCZ, Vaduz und Sion. Freshfocus

Die Frage nach dem Meister in der Super League ist schon seit Monaten geklärt, seit 2 Wochen ist YB auch offiziell Champion. Am anderen Ende der Tabelle aber präsentiert sich die Ausgangslage 5 Runden vor Schluss sehr spannend. Wer steigt direkt in die Challenge League ab? Wer muss in die Barrage? Gut möglich, dass diese Fragen erst am 36. und letzten Spieltag beantwortet werden können.

Obschon in der Theorie sogar das zweitplatzierte Basel und das punktgleiche Servette noch auf den Barrage-Platz abrutschen könnten, legen wir den Fokus vor dem anstehenden 32. Spieltag auf die Teams auf den Plätzen 8 bis 10.

Platz 10: FC Sion, 30 Punkte

Seit dem 0:3 in Vaduz am 11. April scheinen die Sittener den Ernst der Lage erkannt zu haben. Das Team von Trainer Marco Walker sammelte in der Folge aus den 3 Spielen gegen den FCZ, Servette und YB immerhin 4 Punkte. Am Sonntag kommt Lausanne ins Tourbillon. Aus Sicht der Walliser müssen dringend Punkte her.

Sollte das Schlusslicht diese Partie verlieren und die Konkurrenz im Abstiegskampf punkten, könnte das rettende Ufer für Sion in weite Ferne geraten.

Das Restprogramm von Sion Runde

Gegner

32 Lausanne (h)

33 St. Gallen (a)

34 Luzern (h)

35 Lugano (a)

36 Basel (h)



Platz 9: FC Vaduz, 33 Punkte

Nie zuvor hatten die Liechtensteiner in der Super League nach 31 Runden so viele Punkte auf dem Konto wie in der aktuellen Spielzeit. Und doch steckt Vaduz mitten im Abstiegskampf – auch, weil aus den letzten 3 Partien nur einer von 9 möglichen Zählern resultierte.

Mit Luzern gastiert am Samstag nicht wirklich der Lieblingsgegner der Vaduzer im Ländle. Gegen Luzern wartet Vaduz seit 17 (!) Super-League-Spielen auf einen Vollerfolg. Der letzte Sieg datiert aus dem September 2008.

Zudem hat Vaduz das auf dem Papier schwerste Restprogramm. Das liegt aber vor allem auch am Umstand, dass die Liechtensteiner als einzige Mannschaft aus dem Trio noch gegen den Meister antreten müssen.

Das Restprogramm von Vaduz Runde

Gegner

32 Luzern (h)

33 Lugano (a)

34 YB (h)

35 Servette (h)

36 FCZ (a)



Platz 8: FC Zürich, 35 Punkte

Noch hat der FCZ ein Polster von 2 Punkten auf den Barrage- und 5 Punkten auf den direkten Abstiegsplatz. Doch die Abstiegsgespenster, sie sind zurück im Letzigrund. 5 Jahre nach der letzten Relegation stehen die Zürcher in der Tabelle wieder gleich da wie damals 2016. Die Parallelen sind verblüffend. Der Vorsprung auf die Ränge 9 und 10 war exakt der gleiche.

Vor 5 Jahren reichten dem FCZ 4 Punkte aus den letzten 5 Spielen nicht, um die Klasse zu halten. Nun will es die Mannschaft von Trainer Massimo Rizzo besser machen. Mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Lugano könnten die Stadtzürcher nicht nur ihre Negativserie beenden (7 sieglose Spiele), sondern sich auch ganz viel Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Das Restprogramm des FC Zürich Runde

Gegner

32 Lugano (h)

33 Lausanne (a)

34 St. Gallen (a)

35 Basel (a)

36 Vaduz (h)