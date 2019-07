Neue Saison, neues Glück. Doch am Ende der Partie musste Ludovic Magnin wie so oft in der missglückten vergangenen Rückrunde eine Niederlage seines FCZ erklären. Natürlich sei das Resultat viel zu hoch ausgefallen. Freilich hätte ein Führungstreffer für die Zürcher in der starken Anfangsphase die Partie in andere Bahnen gelenkt.

Doch Magnin erkannte auch: «Wenn wir weiterhin so verteidigen, werden wir keinen Punkt holen.» Probleme offenbarten sich indes auch in der Offensive. Die Zürcher waren nach dem Rückstand zu keiner Reaktion fähig, die eingewechselten Neuzugänge Mimoun Mahi und Blaz Kramer blieben unsichtbar, Denis Popovic agierte im Mittelfeld fehlerhaft.

Hier war der Kontrast am stärksten: Bei den Tessinern konnten sich mit Ex-FCZ-ler Francisco Rodriguez und Marco Aratore gleich zwei Sommertransfers mit Toren hervortun. Sie trugen massgeblich dazu bei, Luganos Status als Angstgegner der Zürcher zu betonieren. Schon in der letzten Saison konnte der FCZ die Luganesi nie bezwingen. Aus 4 Partien resultierte ein mickriges Pünktchen, aber kein einziges Tor für die Magnin-Equipe.

So schlecht wie seit 35 Jahren nicht mehr

Wenngleich Coach und auch Spieler (Marchesano: «Hätten wir früh getroffen, wäre es anders gelaufen») um Relativierung bemüht sind und eine Einschätzung nach dem ersten Spieltag zu früh käme – die nackten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Es ist der schlechteste Saisonstart des FCZ seit 35 Jahren.

Damals verlor man gegen den FC St. Gallen, ebenfalls 0:4. Apropos St. Gallen: Die «Espen» lancierten ihr Fussballjahr gleichermassen mit einer Niederlage beim Angstgegner.

Man könnte also auch sagen: Neue Saison, alte Sorgen.

