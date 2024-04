Die Super League biegt langsam, aber sicher in die entscheidende Phase ein. Bald steht die Zweiteilung der Tabelle an.

Legende: Voll in den neuen Strichkampf involviert Der FC Luzern und der FC Winterthur. Freshfocus/Martin Meienberger

Wann wird die Tabelle zweigeteilt?

Der Cut erfolgt nach der 33. Runde. Dann wird die Tabelle aufgeteilt in die Meisterrunde der Top 6 (Championship Group) und die Abstiegsrunde der Teams von Platz 7 bis 12 (Relegation Group). 29 Runden sind bereits gespielt. 4 Runden stehen in der 1. Phase des neuen Modus somit noch aus.

Kriterien bei Punktgleichheit nach 33 Runden

Bessere Tordifferenz aus allen Spielen Grössere Anzahl erzielter Tore Gewonnene Punkte aus den Direktbegegnungen Tordifferenz aus Direktbegegnungen Grössere Anzahl erzielter Tore aus Direktbegegnungen Mehr Auswärtsspiele in den Direktbegegnungen Losentscheid

Wie geht es nach der 33. Runde weiter?

Die Punkte werden 1:1 in die 2. Phase mitgenommen, ebenso wie das Torverhältnis sowie Verwarnungen und Sperren. Die Klubs auf den Plätzen 1 bis 6 spielen in der Meisterrunde je 1 weiteres Mal gegeneinander, die Klubs auf den Plätzen 7 bis 12 in der Abstiegsrunde. Zu den 33 Runden kommen somit 5 dazu, sodass die Teams am Ende 38 Spiele absolviert haben – 2 mehr als im alten Modus.

00:32 Video Archiv: Der «schottische Modus» einfach erklärt Aus Sport-Clip vom 11.11.2022. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Wer spielt europäisch?

Die Schweiz wird nächste Saison 5 europäische Startplätze haben. Der Schweizer Meister spielt direkt in den Playoffs gegen einen Meister eines anderen Landes um die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League. Bei einer Niederlage ist er für die Europa League qualifiziert. Der 2. darf ebenfalls an der Champions-League-Quali teilnehmen, muss dort aber 3 Runden überstehen für den Einzug in die Gruppenphase.

Die Teams auf den Plätzen 3 und 4 der Meisterrunde können sich für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren; beide müssen 2 Runden überstehen. Für den Cupsieger geht es in die Europa-League-Quali. Übersteht er 2 Runden, ist er in der Gruppenphase. Mit 1 Sieg ist er für die Conference League qualifiziert. Auch das europäische Geschäft kommt ab nächster Saison in neuem Kleid daher.

Wer steigt ab?

Der Letztklassierte der Abstiegsrunde steigt direkt in die Challenge League ab. Der Vorletzte bestreitet eine Barrage mit Hin- und Rückspiel gegen den 2. der Challenge League. Nach aktuellem Stand stiege Stade Lausanne-Ouchy direkt ab und Sion direkt auf. GC und Thun würden sich in der Barrage duellieren.

Die Krux mit den Heimspielen

Aufgrund der Zweiteilung der Tabelle besteht die Möglichkeit, dass nach den insgesamt 38 Runden nicht alle Teams gleich viele Heim- und Auswärtsspiele absolviert haben. Im Idealfall erhalten diejenigen Klubs, die in den Runden 23 bis 33 auswärts antreten mussten, in den Runden 34 bis 38 gegen die gleichen Gegner das Heimrecht zugesprochen (3 Heimspiele), wodurch alle Klubs auf 19 Heimspiele kämen.

Es kann jedoch dazu kommen, dass es bei einer Paarung zu einer Abweichung kommt (18 zu 20 Heimspiele). Die ungleiche Anzahl Heimspiele soll in der Folgesaison ausgeglichen werden.