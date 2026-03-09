Legende: Verlässt den FCZ per sofort Johan Vonlanthen. Keystone/Andreas Becker

Vonlanthen nicht mehr beim FCZ

Der FC Zürich hat den Vertrag mit Johan Vonlanthen in gegenseitigem Einvernehmen per sofort aufgelöst. Vonlanthen war seit April 2024 als Coach und Individualtrainer der ersten Mannschaft tätig, nachdem er zunächst als Stürmer- und Techniktrainer in der Academy und bei den Frauen geamtet hatte.

Trainer-Wechsel in Yverdon

Yverdon hat Trainer Adrian Ursea mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Cup-Halbfinalist aus der Challenge League begründete den Schritt in einer Medienmitteilung mit den unregelmässigen Leistungen in der laufenden Saison. Interimistisch übernimmt der 64-jährige Martin Andermatt das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft. Der Zuger ist bereits technischer Direktor von Yverdon.

Jungstars von PSG, Real und Inter in Lausanne?

Die Halbfinalspiele und der Final der europäischen Youth League 2025/26 finden vom 17. bis 20. April 2026 im Stade de la Tuilière in Lausanne statt. Bisher hatte das Stade de Colovray in Nyon als Austragungsort gedient. In den Viertelfinals, die am 17./18. März stattfinden, stehen unter anderem die Juniorenakademien von PSG, Real Madrid und Inter Mailand im Einsatz.

Legende: Dient als Bühne für die Stars von morgen Der Kunstrasen in Lausanne. Keystone/Martial Trezzini

