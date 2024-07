Horror-Serie geht weiter: 3. Platzverweis in Folge für Tijani

Das muss man sich einmal vorstellen: Mohamed Tijani flog in seinen letzten drei Super-League-Einsätzen für Yverdon jedes einzelne Mal vom Platz. Die unheimliche Horror-Serie des Verteidigers aus Benin nahm in der abgelaufenen Saison ihren Anfang und wurde vom 27-Jährigen in der neuen Spielzeit fortgeführt:

5. Mai 2024, 34. Spieltag: Im Heimspiel gegen Lausanne sieht Tijani in der 21. und 60. Minute jeweils Gelb und erlebt die letzte halbe Stunde der Partie als Zuschauer.

Im Heimspiel gegen Lausanne sieht Tijani in der 21. und 60. Minute jeweils Gelb und erlebt die letzte halbe Stunde der Partie als Zuschauer. 14. Mai, 36. Spieltag: Kaum hat Tijani seine Sperre abgesessen, erwischt es ihn schon wieder. Im Letzigrund verliert er gegen GC in der Nachspielzeit die Nerven und wird innert weniger Sekunden zweimal verwarnt. Die Konsequenz: nächster Platzverweis, nächste Sperre.

Kaum hat Tijani seine Sperre abgesessen, erwischt es ihn schon wieder. Im Letzigrund verliert er gegen GC in der Nachspielzeit die Nerven und wird innert weniger Sekunden zweimal verwarnt. Die Konsequenz: nächster Platzverweis, nächste Sperre. 20. Juli 2024, 1. Spieltag: Alles besser nach der Sommerpause? Mitnichten. Tijani foult kurz vor Schluss als letzter Mann den FCZ-Spieler Umeh Emmanuel und wird nach VAR-Intervention mit direkt Rot unter die Dusche geschickt. Der unrühmliche Platzverweis-Hattrick ist perfekt.

Gut möglich, dass dies in der Geschichte des Schweizer Profi-Fussballs eine einmalige Serie ist. Ob sie gar weitergeführt wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Abzuwarten bleibt allerdings, ob Yverdon-Coach Alessandro Mangiarratti nach Tijanis abgesessener Sperre sogleich wieder auf den Abwehrmann setzen wird ...