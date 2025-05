GC muss zum zweiten Mal in Folge den Gang in die Barrage antreten. Es stellt sich aber noch die Stadionfrage.

Die Grasshoppers haben zwei wilde Wochen hinter sich: Nach der klaren Derby-Niederlage gegen den FCZ roch es nach dem direkten Abstieg. Vier Tage später schöpfte GC mit dem Kantersieg gegen Yverdon wieder Hoffnung. Wiederum 3 Tage später folgte mit der Niederlage in Sion der nächste Nackenschlag.

Gegen St. Gallen hatte GC das Schicksal zumindest in Sachen Barrage in der eigenen Hand – und nutzte diese Chance mit einem 2:0-Sieg. Jubel brach nach dem Schlusspfiff im Letzigrund nicht aus. Noch haben die «Hoppers» den Kopf nicht vollends aus der Schlinge gezogen.

«Heute haben wir einen richtig guten Match gemacht. Wir sind mit der richtigen Mentalität ins Spiel gegangen», fasste Matchwinner Nikolas Muci zusammen. Sein Hackentor bezeichnete der Youngster als «puren Instinkt». Der Treffer sei zwar schön für ihn persönlich, Muci war aber bewusst, dass mit dem Sieg gegen St. Gallen eben nur die halbe Miete erreicht ist.

Abrashi wendet sich an die Fans

Neben Muci stellte sich auch Amir Abrashi vor das Mikrofon – wie eigentlich immer in dieser Saison. «Mit einem Unentschieden wären wir abgestiegen, wenn man die Resultate der anderen sieht. Es war eine sehr gute Leistung von uns. So können wir wenigstens mit einem guten Gefühl in die Barrage», so der unverzichtbare GC-Leitwolf, der das 2:0 mit einem gut getimten Lupfer in den Strafraum vorbereitet hatte.

Abrashi ist sich bewusst, dass nun «zwei Finalspiele» auf ihn und seine Teamkollegen warten. «Wir haben die Qualität und wir werden alles daran setzen, dass wir oben bleiben», so der Captain zu den beiden Barrage-Spielen gegen Aarau. Nach dem Schlusspfiff wandte sich Abrashi an die Fans im Letzigrund und schwor sie auf die bevorstehende Barrage ein.

Thomas Oral hob nach dem Sieg gegen St. Gallen nicht nur die eigene Leistung hervor, sondern nutzte den Moment auch für Gratulationen an Winterthur. «Sie haben in der Endphase der Saison sehr, sehr stabil gepunktet und haben es deshalb verdient», so der GC-Trainer.

Barrage gegen Aarau – aber wo?

Das Hinspiel gegen Aarau findet bereits am kommenden Dienstag statt. GC spielt zuhause, wobei zuhause in diesem Fall noch zu definieren ist. Der Letzigrund ist aufgrund eines Konzerts besetzt. Verschiedene Alternativen sind dem Vernehmen nach geprüft worden, eine offizielle Lösung wurde bisher nicht gefunden. Oder zumindest noch nicht kommuniziert.

Gemäss Alain Sutter habe man eine Lösung gefunden. Auch auf Nachfrage liess sich der Sportchef diese jedoch nicht entlocken. «Das werden wir am Freitag kommunizieren.»