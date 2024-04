GC 70 Minuten in Unterzahl

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Yverdon-Sport feiert zuhause gegen GC einen hart umkämpften 3:2-Sieg. Trotzdem steht der Gang in die Relegation Group fest.

GC kämpft sich trotz einer frühen roten Karte gegen Joshua Laws immer wieder ins Spiel zurück, steht am Ende aber mit leeren Händen da.

In den anderen Spielen des Tages gibt es keine Sieger. YB holt sich in St. Gallen spät einen Punkt und Luzern und Lausanne trennen sich torlos.

8 Minuten waren gespielt, als sich die meisten der 2400 Fans im Stade Municipal über ein wahres Traumtor freuen konnten. Kevin Carlos, der Spanier in Diensten der Waadtländer, schnappte sich im Mittelfeld den Ball, legte ihn sich zurecht und zog aus gut 25 Metern einfach mal ab. Mit Erfolg: Sein Gewaltsschuss landete via Lattenunterkante hinter GC-Goalie Justin Hammel im Netz.

00:52 Video Carlos bringt Yverdon mit einem Traumtor in Führung Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Nur wenig später kam es für die formschwachen Zürcher noch dicker. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Dirk Abels kam Joshua Laws gegen den schnellen Carlos zu spät und brachte ihn als letzter Mann zu Fall. Schiedsrichter Nico Gianforte zögerte keine Sekunde und schickte den australischen Verteidiger bereits in der 22. Minute unter die Dusche.

01:06 Video Laws sieht für seine Notbremse Rot Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

GC kämpft sich zurück

Wer darin schon eine Vorentscheidung sah, wurde eines Besseren belehrt. Die Gäste aus Zürich liessen in Unterzahl nicht viel zu und kamen gegen Ende der 1. Halbzeit selbst zu guten Chancen. Francis Momoh verpasste eine Hereingabe in der 41. Minute nur um Haaresbreite. 2 Minuten später netzte der Nigerianer dann aus spitzem Winkel ein. Gianforte entschied allerdings auf Abstoss, da der Ball zuvor wohl ganz knapp im Toraus war.

00:46 Video Momohs vermeintlicher Ausgleich zählt nicht Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich das Team von Bruno Berner dann allerdings für seinen Aufwand. Pascal Schürpf ging in der 52. Minute im Anschluss an eine Ecke im Strafraum vergessen und erzielte den Ausgleich. Yverdon reagierte aber umgehend und stellte die Führung 2 Zeigerumdrehungen später durch Ricardo Alves wieder her.

Schliessen 00:49 Video Schürpf gelingt kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden. 00:55 Video Alves stellt die Führung umgehend wieder her Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Nur wenig später kam es dann zur nächsten umstrittenen Schiedsrichterentscheidung gegen GC. Der Unparteiische zeigte nach 2 potenziellen Handspielen im GC-Sechzehner auf den Punkt. Boris Cespedes trat an und verwandelte sicher in die linke Ecke.

01:28 Video Yverdon kommt zu einem Handspenalty gegen GC Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Yverdon definitiv in der Relegation Group

Die Gäste liessen sich aber auch durch diesen Rückschlag nicht entmutigen. In der 63. Minute traf erneut Schürpf nach einer Flanke von Abels mit dem Innenrist sehenswert in den Winkel zum Anschlusstor. Zu mehr reichte es dem Tabellenelften allerdings nicht mehr, da Yverdon die Räume hinten in der Folge eng machte und kaum mehr Chancen zuliess.

00:53 Video Doppelpacker Schürpf trifft per Volley zum 2:3 für GC Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Durch den gleichzeitigen Punktgewinn von St. Gallen steht Yverdon nun definitiv als Teilnehmer der Relegation Group fest. Allerdings zog das Heimteam wieder am FCB vorbei und weist als 9. einen Vorsprung von 7 Punkten auf GC und den Barrage-Platz auf. Die Grasshoppers befinden sich derweil bereits 6 Punkte hinter dem rettenden 10. Rang, liegen aber nach wie vor 7 Zähler vor Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy.

Schliessen 02:26 Video Berner: «Yverdon hatte grosse Mühe, das Spiel zu machen» Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 26 Sekunden. 01:33 Video Marques: «Die rote Karte hat es uns vereinfacht» Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 02:06 Video Schürpf: «Heute war es ein anderer Auftritt» Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

So geht es weiter

Für beide Teams geht es am nächsten Samstag im Abstiegskampf weiter. Yverdon gastiert beim Livespiel (ab 20:10 Uhr auf SRF zwei) in St. Gallen. GC bekommt es am frühen Abend zuhause mit dem formstarken Lugano zu tun.