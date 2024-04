Per E-Mail teilen

Legende: Leny Meyer (rechts) im Duell mit Lausannes Donat Rrudhani. Freshfocus/Martin Meienberger

Der FC Luzern kommt im Heimspiel gegen Lausanne-Sport in der 31. Runde der Super League nicht über ein 0:0 hinaus.

Damit bleiben die Luzerner unter dem Strich, Lausanne ist so gut wie sicher in der Relegation Group.

Am späten Nachmittag empfängt der FC St. Gallen YB und GC ist zu Gast in Yverdon.

Alessandro Dudic pfiff nach 95 Minuten Spielzeit die Partie ab, zufrieden nach Hause gehen kann eigentlich niemand der 13'200 Fans in Luzern. Der FCL und Lausanne-Sport treten auf der Stelle, die Waadtländer sind bei einem St. Galler Punktgewinn gegen YB sicher unter dem Strich. Luzern seinerseits verpasste den Sprung auf Platz 6 und kann die Espen nicht zusätzlich unter Druck setzen.

Die doppelten Meyer und Dussenne

Trotz Hochkarätern vor der Pause auf beiden Seiten gelang es keiner der beiden Mannschaften, in Führung zu gehen. Noe Dussenne illustrierte, weshalb sein Hauptberuf im Verhindern von Toren besteht.

2. Minute: Dussenne steht nach einer Ecke frei im Strafraum und trifft mit seinem Kopfball die Latte.

Dussenne steht nach einer Ecke frei im Strafraum und trifft mit seinem Kopfball die Latte. 25. Minute: Dussenne kommt nach einem Eckball angerauscht und nickt den Ball am Tor vorbei.

Schliessen 00:39 Video Meyer scheitert aus kürzester Distanz an Letica Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 00:15 Video Dussenne trifft in der 2. Minute die Latte Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden. 00:25 Video Lausanne-Schlussmann Letica hält doppelt Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Auf der anderen Seite hatte Max Meyer die Führung auf dem Fuss. Nachdem Thibault Klidje bereits im 1-gegen-1 an Torhüter Karlo Letica gescheitert war, tat es ihm Meyer mit dem Nachschuss gleich. Die beste Chance auf die Führung hatte Meyer in der 43. Minute: Pius Dorns flache Flanke schob Meyer aus wenigen Metern direkt in die Arme Leticas. Olivier Custodio hatte Meyer noch entscheidend bei dessen Abschluss gestört.

Villiger erfolglos

Die zweite Halbzeit gab deutlich weniger her als noch der erste Durchgang. Es gab auf beiden Seiten wenige Torszenen. Luzern war zwar besser, konnte die leichte Überlegenheit aber nicht in Zählbares ummünzen.

Lars Villiger, der in St. Gallen spät ausgeglichen und gegen unter der Woche gegen Yverdon den 1:0-Siegtreffer erzielt hatte, blieb ohne nennenswerte Torchance. Er wurde nach rund einer Stunde vom Feld genommen. Sein Ersatz Adrian Grbic hatte gleich nach seiner Einwechslung eine Topchance, scheiterte aber an Letica. Dieser verhinderte in der Nachspielzeit noch den Lucky Punch, als er Teddy Okous Flachschuss hielt.

So geht es weiter

Für Lausanne-Sport geht es am Samstag weiter, wenn Ludovic Magnins Ex-Klub FCZ zu Gast ist. Der FC Luzern gastiert am Sonntag im Wankdorf bei den Young Boys.