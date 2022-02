GC gewinnt in der 21. Runde der Super League auswärts in Lausanne 2:0.

Der Nigerianer Francis Momoh macht sich mit zwei Treffern zum Matchwinner.

St. Gallen schlägt Servette deutlich mit 5:1.

Francis Momoh war in bisher 9 Einsätzen für GC in der Super League nicht als Torschütze vom Dienst aufgefallen. In Lausanne platzte beim Nigerianer der Knoten. Der 20-jährige Stürmer erzielte beide Treffer zum verdienten Auswärtssieg der Zürcher, dem ersten in dieser Rückrunde.

Lausanne war dabei ein zuvorkommender Gastgeber. Lehrgeld bezahlte vor allem der erst 18-jährige Innenverteidiger Karim Sow, der an beiden Treffern eine Mitschuld trug.

28. Minute: Sow verliert Momoh aus den Augen, der nach einer Kopfballablage von Dominik Schmid zum 1:0 einschiesst und seinen allerersten Super-League-Treffer feiert.

Sow verliert Momoh aus den Augen, der nach einer Kopfballablage von Dominik Schmid zum 1:0 einschiesst und seinen allerersten Super-League-Treffer feiert. 67. Minute: Sows Fehlpass im Aufbau erweist sich als fatal. Über Hayao Kawabe und den eingewechselten Li Lei kommt der Ball zurück zu Momoh, der im Zentrum völlig allein steht und das 2:0 markiert.

Schliessen 00:37 Video Momohs Tor-Premiere in der Super League Aus Sport-Clip vom 12.02.2022. abspielen 00:45 Video Momoh doppelt zum 2:0 nach Aus Sport-Clip vom 12.02.2022. abspielen

Die Waadtländer waren auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Alain Casanova wenig zwingend. Nur kurz vor der Pause waren offensive Lebenszeichen auszumachen. Doch Zeki Amdouni mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze (43. Minute) und kurz darauf Lamine Koné per Kopf (44.) liessen gute Möglichkeiten aus. Zum missglückten Lausanner Auftritt passte, dass Adrien Trebel in der 89. Minute noch mit Gelb-Rot vom Platz flog. Insgesamt war die 6. Niederlage in Folge, die 5. nacheinander in der Super League, nur logisch.

Bis auf die Glanzmomente Momohs blieben auch die Zürcher einiges schuldig. Doch zum Pflichtsieg reichte es allemal. Der erste Vollerfolg in der Rückrunde bringt GC auf Kosten von Sion zumindest bis Sonntag Tabellenplatz 6 ein. Ein Sieg Luzerns gegen die Walliser würde bedeuten, dass Lausanne nach dieser Runde die rote Laterne übernehmen würde.

So geht es weiter

Sowohl Lausanne als auch GC haben am kommenden Wochenende schwierige Aufgaben vor der Brust. Die Waadtländer gastieren am Samstag in Basel (live auf SRF zwei und in der Sport App), die Zürcher bekommen es am Sonntag im Letzigrund mit Meister YB zu tun.