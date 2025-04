In der 30. Runde der Super League empfängt der in der Defensive arg gebeutelte FC Basel am Donnerstagabend die Grasshoppers.

Legende: Soll die entstandene Lücke in der FCB-Defensive schliessen Innenverteidiger Marvin Akahomen. Freshfocus/Stefan Adelsberger/Expa

Das Torverhältnis des FC Basel kann sich sehen lassen. Mit 59 erzielten und 31 erhaltenen Toren in 29 Spielen weist der FCB in dieser Statistik die mit Abstand besten Zahlen aus. Nebst den Offensivakteuren rund um Xherdan Shaqiri ist auch die Defensivleistung des Teams von Fabio Celestini mit ein Grund, warum «Rot-Blau» in dieser Saison um den Titel mitspielen kann.

Diese Stabilität aufrechtzuerhalten, ist spätestens nach dem Spiel am vergangenen Wochenende in Winterthur zur schwierigen Aufgabe für Trainer Celestini geworden.

Verletzungssorgen in der Innenverteidigung

Denn mit Finn van Breemen fällt eine weitere wichtige Stütze in der Innenverteidigung aus. Der Niederländer verletzte sich beim Aufwärmen vor der Partie gegen Winterthur am linken Knie und wird mehrere Wochen fehlen. Nur zwei Tage zuvor war bekannt geworden, dass sich Dauerbrenner Adrian Barisic bei seinem Einsatz mit der bosnischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte und dem FC Basel längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.

Damit fallen bei den «Bebbi» gleich beide Abwehrchefs aus. Und dies in der entscheidenden Phase der Meisterschaft. Inzwischen hat man am Rheinknie reagiert und den erst im Winter nach Wil verliehenen Marvin Akahomen zurückgeholt. Der erst 17-Jährige soll nun die Ausfälle der beiden Leistungsträger van Breemen und Barisic zusammen mit den einsatzbereiten Jonas Adjetey und Nicolas Vouilloz auffangen.

Angstgegner GC

Akahomen & Co. sollten denn auch gleich gewarnt sein. Am Donnerstagabend ist mit den Grasshoppers so etwas wie der Basler Angstgegner zu Gast im «Joggeli». Sechs der letzten neun Super-League-Spiele gegen GC gingen verloren, kein Klub hat den FCB in den letzten drei Spielzeiten häufiger besiegt als die Zürcher.

Die bisherigen Saisonduelle

In dieser Saison ist die Basler Bilanz gegen die «Hoppers» noch ausgeglichen. Das erste Aufeinandertreffen konnte Celestinis Mannschaft auswärts klar mit 3:0 für sich entscheiden. Im Heimspiel Mitte Dezember musste sich der FCB aber mit 0:1 geschlagen geben. Auffallend: Im Duell FCB vs. GC jubelte in der laufenden Spielzeit bisher immer das Auswärtsteam.

Wenn die Basler dies ändern wollen, dürften sie sicher auch auf ihre zurückgeholte, junge Abwehrkraft zählen. Als zusätzliche Motivation kann «Rot-Blau» bei einem Sieg die Tabellenführung nach drei Spieltagen zurückerobern.

Super League