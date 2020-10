Die Berner Young Boys bezwingen ein frech aufspielendes Vaduz zuhause mit 1:0.

Matchwinner ist Jean-Pierre Nsame dank seinem Tor in der 63. Minute.

St. Gallen bodigt derweil Servette 1:0, während Basel gegen Luzern 3:2 siegt.

Vor 3 Jahren hechtete er noch in der 1. Liga herum, jetzt drängte Benjamin Büchel den Schweizer Meister an den Rand der Verzweiflung. Immer wieder konnte sich der 31-Jährige beim Gastspiel im gut gefüllten Wankdorf (11'660 Zuschauer) mit bärenstarken Aktionen auszeichnen.

Legende: Zeigte eine tolle Leistung Vaduz-Goalie Benjamin Büchel. Keystone

In der 9. Minute vereitelte er eine Grosschance von Silvan Hefti, nach der Pause (56.) packte er gegen Felix Mambimbis Geschoss eine Riesenparade aus. Kurze Zeit später war Büchel dann aber doch geschlagen.

Die 63. Minute läuft, als Büchel einen tückischen Distanzschuss von Vincent Sierro zur Seite abwehrt. Dort steht einer, wo ein kaltblütiger Stürmer eben zu stehen hat: Jean-Pierre Nsame. Er verwertet den Abpraller direkt zur Berner Führung.

Bis dahin war YB zwar spielbestimmend, aber nicht unwiderstehlich aufgetreten. Torchancen waren rar gesät, auch weil der Aufsteiger defensiv kompakt stand und auf gefährliche Konter lauerte. So auch in der 17. Minute, als Nicolae Milinceanu kurz vor dem Strafraum nur mit einem Foul zu stoppen war. Auch nach dem Rückstand traten die Liechtensteiner frech auf, vermissten in der Offensive aber die letzte Effizienz.

Ausgleich in letzter Sekunde verpasst

Symbolisch dafür stand die 93. Minute: Boris Prokopic kam aus ausrichtsreicher Position frei zum Kopfball, setzte die Kugel aber am Pfosten vorbei.

Und so durfte sich der Meister einmal mehr auf die individuelle Klasse Nsames verlassen. Bereits in den Europa-League-Playoffs gegen Tirana unter der Woche war der 27-Jährige mit einem Doppelpack Matchwinner.

So geht's weiter

Nach der Länderspielpause misst sich YB am 17. Oktober (19 Uhr) auswärts mit Servette. Vaduz empfängt gleichzeitig Lugano.